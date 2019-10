Torra quiere culminar la legislatura con un nuevo referéndum separatista

Quim Torra ha aprovechado su comparecencia, a petición propia, en el Parlamento de Cataluña para prometer un referéndum de autodeteminación con el que concluir la legislatura autonómica. Ese ha sido el anuncio más destacado de una intervención en la que el presidente de la Generalidad se ha dedicado a arremeter contra el Tribunal Constitucional, el Gobierno de Sánchez, la oposición constitucionalista y ha descartado la convocatoria de elecciones autonómicas. También ha dedicado una pequeña parte de su discurso para reiterar que el independentismo es ajeno a la violencia.

Torra ha principiado con la reiteración de los argumentos del separatismo contrarios a la sentencia, que ha calificado de "gran farsa, venganza y escarmiento infamia que entierra los fundamentos del Derecho". También ha asegurado que se han producido "vulneraciones procesales y mentiras que acabarán en Europa, pero aunque se haga justicia el mal ya estará hecho".

Además, ha censurado "el despliegue de militares y policías de Sánchez" y las supuestas "amenazas" del general de la Guardia Civil Pedro Garrido, en alusión al último discurso del jefe del Instituto Armado en Cataluña.

Antes de anunciar su plan, Torra se ha autoinculpado "de los falsos delitos por los que han condenado a nuestros compañeros". Además, ha explicado que ha enviado cartas a los presidentes de la Unión Europea y el G-20 y dicho que el consejero de Exteriores, Alfred Bosch, emprenderá en breve una gira por Europa para denunciar al Estado español.

Torra también ha hecho profesión de desobediencia y advertido al Tribunal Constitucional de que "ningún tribunal me impedirá a plantear cuantas iniciativas sean necesarias en favor del derecho de autodeterminación. No nos pueden vencer ni el miedo ni las amenazas". "Está la dignidad de Cataluña en juego y con la dignidad de Cataluña no se juega", ha abundado.

También ha intentado desmarcarse de la violencia de los últimos días en Cataluña, asunto sobre el que ha pasado rápidamente. En su opinión, los destrozos y ataques a los Mossos son obra de "grupos de infiltrados e incontrolados" y ha destacado que "habrá que investigar hasta el fondo para saber quién está detrás de estos incidentes, pero que nadie intente criminalizar la desobediencia civil".

Torra pretende agotar la legislatura, aprobar los presupuestos para el próximo año, dar más relieve a Carles Puigdemont y su "consejo por la república" y culminar con un nuevo 1-O.