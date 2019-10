La "puta guerra" que viven los policías en Barcelona: "Nos han tirado lavadoras, hachas..."

"Un puto infierno", "es la puta guerra", "nos han atacado con motosierras": así describieron algunos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en Cataluña los violentísimos incidentes registrados el pasado viernes en Barcelona.

Horas después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijera en rueda de prensa que "se puede visitar Barcelona con total normalidad", la ciudad condal fue el escenario de una verdadera batalla campal provocada por nacionalistas radicales y ultraizquierdistas. Este domingo, la Cadena SER reprodujo algunos audios de WhatsApp de varios agentes relatando lo que vivieron el viernes.

En la primera grabación, un policía describe el escenario como "un puto infierno": "Las hemos pasado putas. Hemos estado cinco horas recibiendo hostias. Toda la Vía Laietana hasta Plaza Cataluña. Tenemos cinco heridos, pero no son muy graves. La verdad, es que nosotros no hemos salido mal parados para todo lo que hemos recibido". "Era un puto infierno, tío –insiste–. No había visto eso en mi vida: hogueras, nos han tirado una bombona de helio, llevaban dos motosierras que se las hemos quitado… Increíble, tío".

En una segunda grabación, un guardia civil le dice a otro: "Gracias a Dios, no has estado aquí y no has visto la mayor vergüenza del GRS (Grupo de Reserva y Seguridad). Del GRS no, de España, diría yo". El agente cuenta que lleva "desde las cinco de la mañana trabajando, me he levantado a las cuatro y media, y quillo, le han pegado o le están pegando una somanta de palos, la más gorda del mundo, a la Policía, nosotros estamos a trescientos metros y no nos han dejado entrar. No nos hemos metido dentro". "Han traído policías desde Tarragona, hora y media-dos esperándolos, antes de que nosotros entremos, y habemos aquí mil tíos. Quillo, muy muy doloroso. Impotencia y una asquerosidad tremenda", añade.

En el tercer audio, otro policía afirma: "Esto es la puta guerra, no os imagináis lo que hay aquí. Nos han atacado con todo. Nos han tirado lavadoras, hornos, picos, palas, hachas… de todo. Rodamientos, tornillos, nos han atacado con motosierras… Es una puta locura esto. Hay compañeros heridos con manos rotas, brazos rotos… Esto es una puta locura".