"Por la concordia y por Cataluña, ¡basta!". Este será el lema de la manifestación que ha convocado Sociedad Civil Catalana (SCC) para el próximo domingo 27 en Barcelona en respuesta al separatismo.

Tras más de una semana de violencia y protestas separatistas y un día después de la manifestación independentista prevista para el próximo sábado, SCC saldrá a la calle para plantar cara al separatismo.

La intención de la nueva directiva de SCC no era precisamente la de convocar manifestaciones sino la de llegar a una suerte de entendimiento con el independentismo para rebajar la tensión del proceso, pero los acontecimientos de los últimos días han convencido a los rectores de la entidad de que es imposible establecer ningún contacto constructivo con los separatistas.

"Es más necesario que nunca"

Así, el presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa ha reconocido que "a pesar de que Societat Civil Catalana no era partidaria hace unos meses de salir a la calle para no crear un clima de tensión social en Cataluña", sí que advirtió que "si se volvía a crear un clima de abuso institucional la entidad volvería a convocar" a la gente a la calle. Ahora "es más necesario que nunca defender el Estado de derecho y la separación de poderes" y "Cataluña no merece un gobierno que llama a la desobediencia y a la confrontación", ha asegurado.

SCC se ha sumado también a la petición de dimisión del presidente de la Generalidad, Quim Torra, por "no estar a la altura de las circunstancias, hacer un llamamiento a la confrontación hace unos meses y no condenar inmediatamente y de forma rotunda la violencia por parte del secesionismo radical". Sánchez Costa también ha afirmado que la propuesta de diálogo de Pedro Sánchez "carece de sentido si los independentistas no abandonan el chantaje"