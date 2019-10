A tan sólo unas horas de que comience la exhumación de Franco para trasladar sus restos desde el Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado duramente esta decisión del Gobierno por considerarlo un acto de "propaganda electoral" que busca "rescatar viejos odios".

La formación ya presentó dos recursos ante la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo para intentar paralizar la exhumación en plena precampaña. Ambos recursos fueron rechazados. Preguntado en una entrevista en Antena3 por esta decisión, Abascal ha asegurado que le resulta "extraño que sólo los magistrados del Supremo" consideren que el acto de mañana, que será retransmitido en directo por RTVE, no es "propaganda electoral".

"Que nos quieran convencer a todos de que le montaje que va a haber mañana no tiene nada que ver con una escenografía electoral es algo de lo que no van a conseguir convencernos ni el Tribunal Supremo ni nadie", ha asegurado el líder de Vox que se ha declarado sorprendido ante la petición hecha este miércoles por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para que la exhumación se retrase hasta después de las elecciones. "Lo que no nos sorprende es coincidir con la mayoría de españoles", ha rematado recordando que, según algunas encuestas, un 70% de ciudadanos creen que la exhumación se debe a motivos electorales.

Abascal se ha declarado "triste" ante lo que va a ocurrir este jueves porque "hay un Gobierno que quiere rescatar los viejos odios y no puede haber nada más triste". Al igual que hizo durante el mitin de Vistalegre Plus Ultra, el líder de Vox ha vuelto a elogiar la Transición como un periodo "ejemplar" y ha defendido que "es de sentido común decir que los españoles no debemos enfrentarnos y romper la concordia" precisamente en pleno desafío separatista.

Ante la pregunta de Vicente Vallés de si se considera franquista, Abascal ha respondido con un rotundo "no, evidentemente no" y ha asegurado que "le dan igual" los calificativos que utilicen los "progres" contra él y su partido, rechazando las "etiquetas" de ultraderecha o extrema derecha que se emplean a veces para referirse a Vox.