Pere Aragonès, en campaña contra Torra, revela llamadas de Moncloa

En marcha la "vía Aragonès" para desalojar a Quim Torra de la Generalidad. El vicepresidente catalán, Pere Aragonès, ha viajado este jueves a Madrid para participar en un desayuno informativo en el que ha marcado perfil propio respecto a los siguientes planes del independentismo después de las elecciones generales. El sucesor designado para liderar ERC por el actual líder, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por el golpe de 2017 en Cataluña, ha dejado claro que su partido, ahora se opone rotundamente a la vía unilateral por la que apuesta el presidente catalán, Quim Torra.

El dirigente de ERC asegura en Madrid que su partido está en contra de reincidir en la desobediencia en un claro mensaje hacia Torra: "Entendemos que la ley ofrece caminos para resolver esta cuestión políticamente, no hace falta saltarse la ley", ha dicho Aragonès en este desayuno en el que ha insistido en retomar la mesa de negociación con el PSOE "sin condiciones previas" por su parte, porque "es el único camino hacia la independencia". Repetir, en definitiva, la declaración de Pedralbes de diciembre de 2018 que para Aragonès, "es un buen punto de partida, recuperable y que no debería caer en saco roto".

Declaraciones que vienen a confirmar que las intenciones del partido de Junqueras, pese al texto de mínimos firmado esta semana para volver a llevar la independencia a un pleno, no pasan por permitir una votación contraria a las interlocutorias y advertencias del Tribunal Constitucional. ERC sacrificaba al presidente de la cámara, Roger Torrent, de cara a la galería, pero otra cosa será la verdadera posición del sucesor de la también condenada, Carme Forcadell, una vez se decida el orden del día del pleno del 12 y 13 de noviembre, después de las elecciones generales, que es cuándo los separatistas pretender debatir sobre la autodeterminación.

ERC pide un acercamiento con el PSOE el mismo día en el que el número dos del Gobierno de Quim Torra revela que "la semana pasada" tuvo "ocasión de hablar un par de veces con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo". "Le transmití mi preocupación por los incidentes que estaban teniendo lugar en Cataluña y la exigencia de que ésto se debe resolver políticamente". Aragonès, eso sí, no ha querido desvelar qué respuesta le dio la vicepresidenta: "Eso que lo explique ella". Una llamada a Moncloa que, al parecer, no habría sido la única. "Sería imprudente ir desvelando con toda la gente con la que he hablado", ha dicho el dirigente de ERC. No es inocente esta revelación. Aragonès confirma estas llamadas cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se niega a coger el teléfono a Torra.

Al desayuno del vicepresidente catalán estaba confirmada la asistencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien finalmente no ha asistido. En representación del Gobierno en funciones tampoco ha acudido a este desayuno del dirigente de ERC ningún ministro ni secretario de Estado. Sí lo ha hecho la Alta Comisionada del Ejecutivo para la Agenda 2030, Cristina Gallach y la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez.

"El autonomismo ha muerto"

Diálogo, negociación, no desobediencia... pero el dirigente de ERC deja claro en su viaje a Madrid que no van a renunciar a su proyecto rupturista porque, además, está convencido de que "el separatismo volverá a ganar las elecciones generales el próximo 10 de noviembre. Once días después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo contra los golpistas, Pere Aragonès afirma que "el conflicto corre el riesgo de enquistarse por varias generaciones", porque, "el Código Penal, no puede hacer desaparecer al independentismo".

En este sentido, el dirigente de ERC ha insistido en que "es aquí y ahora" cuando urge buscar una solución lanzando un mensaje desafiante al Estado al que este jueves tiende la mano: "La opinión pública española debe entender que, para millones de catalanes, el autonomismo ha muerto y el camino hacia la independencia es irreversible. Un camino democrático, cívico y pacífico", ha repetido Aragonès en plena ola de violencia en las calles de las principales ciudades catalanas. Aragonès ha reclamado de nuevo la celebración de un referéndum pactado, recordando los mensajes de los dirigentes de su partido, ahora condenados, Oriol Junqueras y Raul Romeva, pero obviando la propuesta que el propio Torra lanzaba la semana pasada en el Parlament.