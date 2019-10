Francis Franco ha sido entrevistado en En Casa de Herrero, de esRadio, donde ha explicado alguno de los detalles sobre lo que ha supuesto para él y su familia el espectáculo de la profanación de la tumba de su abuelo.

El nieto de Franco ha confesado sentir "tristeza y frustración", aunque admite que las cosas han ido "mejor" de lo que esperaba. Además, ha elogiado el papel de los representantes del Gobierno en el acto: "Se han comportado muy dignamente", ha dicho de la ministra Dolores Delgado, el Subsecretario Estado de la presidencia, Antonio Hidalgo, y Félix Bolaños, Secretario General de la presidencia del gobierno.: "Se han comportado muy dignamente".

"O me detienen o me voy"

En cambio, el nieto del dictador sí ha criticado el tratamiento recibido por la familia, especialmente cuando han sido retenidos en el cementerio de Mingorrubio, momento en el que ha explicado que ha llegado a decir "o me detienen o me voy". "Parecía que si pasaba algo en Mingorrubio iba a ser nuestra culpa", asegura Francis Franco visiblemente molesto.

Sin embargo, para él ese no ha sido el peor momento: "Me he derrumbado al oír la sierra cuando cortaba la piedra", ha explicado.

También ha contado para qué llevaba una libreta que ha llamado la atención: "He querido escribir mis emociones y vivencias y ser riguroso, para mis hijos o por si el día de mañana quiero escribir un libro".

El PP y la Iglesia, mal

"El PP y la Iglesia se han tenido que retratar y el retrato no ha sido bueno ni uno para el otro" ha asegurado Francis Franco, "pero a Sánchez le ha ido bien, aunque quizá menos de lo que creía", ha dicho, comentando que el presidente en funciones ha sido "hábil como un trilero" en esta cuestión.

En cualquier caso, Francis Franco ha asegurado estar "muchísimo más enfadado" con el Gobierno, y ha explicado que "los enemigos de mi abuelo fueron el comunismo y los masones, no le pueden perdonar que derrotase al comunismo y persiguiese a los masones" y que este asunto "ha habido muchos masones".

Finalmente, el nieto de Franco ha comentado que lo ocurrido hoy "no es un hecho histórico y sería mejor que no lo fuera para los que han participado en él", porque se trata de "una profanación".