Díaz Ayuso: "El PSOE quiere enfrentar a Madrid con otras CCAA alimentando el odio entre españoles"

Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada este lunes en Es la Mañana de Federico donde ha tenido palabras muy duras sobre la pretensión del PSOE de obligar a algunas comunidades autónomas como Madrid a subir impuestos. "Los socialistas por fin reconocen que Madrid es la más rica", ha dicho, pero "quieren igualarnos a todos en la pobreza", ha explicado por las críticas del PSOE a las rebajas impositivas que quiere impulsar desde la presidencia de la Comunidad de Madrid. "Tiene que atacar a las CCAA que funcionan bien", ha explicado.

La popular ha criticado que "ahora el PSOE nos quiere dividir entre CCAA, intentando enfrentar a Madrid con otras comunidades y alimentando así el odio entre españoles", ha dicho, recordando que sus políticas no están destinadas a competir con otras comunidades: "Nosotros no competimos con Castilla-La Mancha, Madrid compite con Portugal, con los países de nuestro entorno que atraen inversiones".

La popular ha presumido de la gestión realizada por el PP en la Comundiad de Madrid frente a las políticas socialistas: "No somos conscientes de lo que significa estar aquí: poder consumir a todas horas, elegir el hospital y el colegio que quieres". Además , ha anunciado que, "a partir de enero", se aprobará "la libertad a ser velado donde uno quiere cuando fallece. Antes, eso no pasaba. Si eres de Burgos o de La Coruña, tienes que velar a tu difunto en Madrid", y eso, va a cambiar.

"En la Comunidad de Madrid, vamos a seguir bajando los impuestos. Se ponga como se ponga el presidente del Gobierno en funciones que espero que le queden muy pocos días", ha deseado Ayuso que ha dicho que está semana "seguirá intentando" que sea Pablo Casado el que llegue a La Moncloa para que aplique "las políticas fiscales" que ya se han instaurado en la región y que el presidente de los populares lleva en su programa.

Errejón: "El diputado black"

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha cargado en esta entrevista contra otro de los candidatos a las elecciones del próximo domingo: Íñigo Errejón. Ayuso ha explicado que el exnúmero dos de Podemos ha "utilizado" su escaño en la Asamblea para preparar su carrera a los comicios del 10 de noviembre.

"Es el diputado black", ha sentenciado Ayuso. "Su última propuesta para incentivar el empleo es trabajar cuatro días en España. Le dije que se iba a agotar", ha bromeado la popular que ha explicado que en estos últimos meses "Errejón no ha hecho nada. Hacía algún canutazo y luego se sentaba en la Asamblea a hacer las listas de Murcia o no sé qué". "Es el político más sobrevalorado pero es humo".

Un "instrumento maravilloso" para la izquierda

Díaz Ayuso también se ha referido a la comisión de Avalmadrid abierta en la Asamblea: "Como ahora mismo la izquierda en Madrid está descompuesta, lo único que tiene que hacer es intentar destruir al adversario en lo personal y en lo político".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que tanto Ciudadanos como Vox le han dado a la izquierda "un instrumento político maravilloso" con esta comisión de Avalmadrid, que se extenderá "durante mucho más de un año". "Ahora estamos a cuentas con la comisión de Avalmadrid que lo que intenta es hacer un circo para traer a todo el PP de antaño para ver de qué manera podemos destrozar la imagen de un partido que ha cosechado grandes mayorías en Madrid por sus buenos resultados y por sus buenas políticas", ha afirmado.

"No hay rajoyismo"

La presidenta madrileña también ha defendido en esta entrevista que en su partido "no hay ningún rajoyismo" pero "lo que no hacemos tampoco es ocultar a la gente, no tenemos que tratar así a generaciones pasadas". "Somos un partido que, sobre todo para lo bueno, hemos gobernado durante muchos años. Tenemos un legado de gestión y somos un partido que ha transformado España", ha añadido la popular.

Preguntada por la teoría que mantienen en su formación de que hay un acuerdo entre el PSOE y Vox para debilitar al PP, la presidenta madrileña ha asegurado que "desde luego que al PSOE le viene bien Vox". "El PSOE, alimentando a Vox, divide al PP", ha asegurado Ayuso. "El PP ha sido el enemigo histórico del PSOE, y hemos tenido que aguantar toda la vida un ataque desmedido de toda la izquierda, de este bloque populista, de este frente popular", ha explicado.