El exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras le ha escrito una carta a Pedro Sánchez recordándole que éste "llegó a presidente del Gobierno gracias al apoyo explícito que el independentismo dio a una moción de censura al señor Rajoy". "Sin nosotros –añade el golpista– hoy usted no sería presidente".

En un documento recogido por El Periódico, Junqueras afirma que "se pudo expulsar de la Moncloa a esa derecha rancia que ordenó golpear a demócratas el primero de octubre" gracias a los suyos, y reprocha al socialista que haya ignorado la única "condición" que los independentistas pusieron: "el diálogo. El mismo diálogo del que usted tanto alardeaba, ¿recuerda?".

Junqueras le dice al líder del PSOE que "se parece demasiado a esa derecha a la que apartamos del poder, cada vez más aislado, cada vez más autoritario": "Después de ganar las elecciones, nos hizo perder a todos el tiempo escenificando una negociación con Podemos que jamás se creyó. Para, solo al final, desvelar sus auténticas intenciones implorando al PP una abstención patriótica. Desdeñó una mayoría progresista posible solo por su cobardía para sentarse a la mesa y hablar, ¡solo hablar!, con los independentistas".

Junqueras aventura que "el próximo 10 de noviembre volveremos –los independentistas–, y volveremos más fuertes", señala que "la represión no es la solución" y niega la existencia de cualquier "medida de gracia con la que pueda traficar con nuestra voluntad". El golpista tilda su encarcelamiento de "vengativo" y saca pecho: "Yo soy hoy más independentista, más republicano, más demócrata al fin y al cabo, que nunca".

Finalmente, el golpista acusa a Sánchez de especular "con la demoscopia": "Ahora su frivolidad le pasa factura". "Todo tiene su tiempo, señor Sánchez, pero el suyo puede que se esté agotando. La historia no le concederá los cuarenta años de margen que han tardado en sacar al dictador criminal de su mausoleo. Yo, en cambio, no tengo prisa, por mucho que me duela no poder ver crecer a mis hijos".