TV3 ha celebrado este martes el debate a ocho candidatos al Congreso por Barcelona y a su llegada a los estudios centrales en Sant Joan Despí (Barcelona), los dirigentes de Cs, PP, Vox, PSC, En Comú Podem, JxCAT, ERC y la CUP han sido recibidos con lazos amarillos colgados en una de las barandillas de acceso al edificio de la televisión pública catalana.

A su llegada, la cabeza de cartel del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, no ha dudado en arrancarlos y tirarlos a la basura, dando cuenta de ello en las redes sociales.

He llegado a @tv3cat para el debate. He visto lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto:

He dejado los lazos en su sitio. @TV3

Por su parte, la número uno de Cs por Barcelona, Inés Arrimadas, también ha grabado la barandilla en la que colgaban los lazos amarillo al acceder a las instalaciones de TV3 denunciándolo acto seguido en Twitter: "La dirección de TV3 es tan sectaria que ni el día del debate puede evitar tenerlo todo lleno de propaganda separatista". La dirigente de Ciudadanos ha mostrado después algunos de esos lazos que ha arrancado, durante el debate.

La dirección de TV3 es tan sectaria que ni el día del debate puede evitar tenerlo todo lleno de propaganda separatista

Dimisión del director de TV3

Durante el inicio del debate, tanto Álvarez de Toledo como Arrimadas han vuelto a pedir la dimisión del director de TV3, Vicent Sanchis. "Ustedes no han construido una nación, han construido una secta", comenzaba la portavoz popular su intervención. "Yo he dudado si venir hoy pero me he quedado por respeto democrático a los catalanes. Respeto que ustedes no tienen, porque yo he llegado a la conclusión de que lo que les pasa no es tanto un profundo odio a España sino un profundo odio a Cataluña. Y la última prueba es la Generalidad avalando al Tsunami", ha dicho Álvarez de Toledo en referencia a los planes de esta plataforma separatista para boicotear la jornada de reflexión.

Álvarez de Toledo recordaba además al director de TV3 que en un programa de esa cadena se llamó "putos perros de mierda" y "analfabetos" a los agentes de los Mossos d'Esquadra y le ha reprochado que siga al frente de TV3 pese a estar procesado por su participación en el 1-0.

@cayetanaAT al presentador de @tv3cat, procesado por el #1O: "Ustedes no han construido una nación, han construido una secta. Han pagado 8 millones de euros a una productora que llama 'putos perros de mierda' a los @mossos"

Arrimadas además mostraba una carta con la dimisión del director de la televisión pública, Vicent Sanchis, como ya hizo en el debate para las elecciones del 28 de abril, advirtiendo a Sanchis de que, si no deja su cargo, por el que cobra 110.000 euros anuales, "lo primerito que vamos a hacer, si aplicamos el 155, es cesarle a usted".

El candidato de Vox, Ignacio Garriga, que también se ha añadido a las críticas contra Sanchis, ha insistido en este punto, en que es urgente la intervención de TV3.

Intento de censura a Vox

Otro de los puntos calientes del debate ha sido el intento de la candidata de JxCat –la lista del fugado Carles Puigdemont– Laura Borràs, de aislar al cabeza de cartel de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga. "Por primera vez en la televisión pública compartimos el espacio con un partido de extrema derecha", ha dicho la dirigente de JxCAT que acto seguido ha pedido a sus compañeros de filas separatistas –Gabriel Rufián por ERC y Mireia Vehí por la CUP– ignorarle durante el resto del debate. "Un partido racista, fascista, xenófobo y homófobo", es como ha tachado Borràs a Vox en este debate a ocho en TV3 instando a los demás a "no normalizarlo como actor político".

@LauraBorras: "Per primer a cop a la televisió pública compartim un espai de debat amb la presència d'un partit d'extrema dreta, feixista, racista, xenòfob i homòfob. Al feixisme se'l combat. Però aquí l'ignorarem perquè no el volem normalitzar com a actor polític"

La dirigente del PP, Álvarez de Toledo, ha salido en defensa del partido de Santiago Abascal recriminando a Borràs que "fascismo es jalear la violencia contra los demócratas, que es lo que hacen ustedes".