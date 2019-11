Cuatro dirigentes del grupo de los radicales, los cabeza de lista para las elecciones generales por las cuatro provincias catalanas: Mireia Vehí, Albert Botrán, Eulàlia Reguant y Aleix Auber se han logrado colar en el Congreso de los Diputados, para grabar un spot de campaña mientras se burlan por los pasillos de los retratos del Rey Felipe VI y doña Letizia que se encuentran a su paso así como de un ejemplar de gran tamaño de la Constitución expuesto en otro de los accesos.

Una "visita" sin vigilancia por todo el Congreso, acompañados por una quinta persona, que no aparece en el video, y que es la encargada de grabar las imágenes que después reproducen los radicales. Fuentes parlamentarias evitan aclarar a Libertad Digital la forma en la que han accedido estos cuatro dirigentes antisistema a la Cámara Baja teniendo en cuenta que aún, ninguno de ellos es diputado. Los sondeos internos que manejan los radicales auguran al menos dos escaños el próximo 10 de noviembre.

"Hemos venido a hacer esto ingobernable", es como se llama el video de 2:20 minutos que han colgado los radicales en las redes sociales en el que se mofan por haberse colado incluso en el hemiciclo donde acaban pegando un cartel electoral en el escaño que ocupa la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, con el eslogan "Ingobernables" en el que aparece uno de los leones del Congreso boca abajo.

em vingut a fer això ingovernable"#LaRojaIngovernable visita el congrés dels diputats a Madrid#Ingovernables pic.twitter.com/GOkr51TAxx — CUP Països Catalans (@cupnacional) November 5, 2019

La secuencia de este esperpéntico recorrido de los dirigentes de la CUP por el Congreso la inician los radicales comentando que "dicen que 3.000 personas trabajan aquí" y acto seguido se sorprenden por la aparición de un cajero en el pasillo por ser "el Régimen", exclaman Reguant y Vehí. Acto seguido, se encuentran con los retratos de Felipe VI y doña Letizia en uno de los pasillos de camino al hemiciclo y comentan que sus sonrisas les "dan mal rollo". Analizando incluso el tamaño de los cuatros, comentan que "como ellos son tan grandes y nosotros tan pequeños les da el rollo del poder… faraónico".

Se inicia entonces una serie de reflexiones aún más absurdas. La cabeza de lista de los radicales, Mireia Vehí, y aspirante a entrar en la Cámara Baja, pregunta a sus compañeros si "¿el Rey vendrá a vernos?", en el hipotético caso de conseguir escaño. La exdiputada del Parlamento catalán, Eulàlia Reguant, le responde que "venir a vernos, no", y Vehí insiste: "¿Pero nosotros lo tenemos que hacer?", "espero que no, creo que no tenemos que hacerlo", le dice Reguant y siguen caminando por el pasillo.

Es entonces cuando se encuentran con un facsímil del Preámbulo de la Carta Magna y entre los cuatro leen: "Consolidar el Estado de Derecho y garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución". La exdiputada catalana, con un papel importante en la votación de la declaración de independencia de octubre de 2017 en Cataluña, ironiza: "O sea, que han consolidado un Estado de Derecho". "No cumplen ni uno", añade Vehí, "solo uno: la indisoluble unidad de la nación española", apostilla Aleix Auber, exalcalde del municipio barcelonés de Capellades, conocido por acosar a agentes de policía por no retirar multas a sus amigos.

La "visita", libre de vigilancia, de los radicales por la Cámara Baja finaliza en el hemiciclo a donde acceden los cuatro dirigentes antisistema afirmando: Pa’ dentro, respirad y venga". "Ya hemos entrado y esto no se puede hacer. Ya comenzamos a hacer cosas que no se pueden hacer", presume la número uno de la lista por Barcelona, Mireia Vehí mientras graba ella el momento en el que su compañera de filas, Eulàlia Reguant, pega con cinta adhesiva en el escaño de la presidencia de la cámara el cartel electoral de los radicales. "Hemos venido a hacer todo esto ingobernable hasta que nos garanticéis los derechos. Un mensaje claro y sencillo, tampoco lo escucharán, pero bueno", concluye la separatista.

El PP pedirá explicaciones a Batet

Fuentes del PP confirman a Libertad Digital que en las próximas horas remitirán un escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para pedir explicaciones sobre cómo ha sido posible que estos cuatro miembros de la CUP se hayan colado en la Cámara Baja y hayan recorrido los pasillos del Congreso, mofándose de sus instalaciones, sin ningún tipo de vigilancia.

Los populares, según estas mismas fuentes, no descartan incluso llevar este asunto ante la Junta Electoral Central ya que la CUP está utilizando este video promocional en plena campaña electoral. Desde el PP recuerdan además, que el grupo parlamentario al que pertenece Batet, el PSC, arrebató la alcaldía de Badalona al popular Xavier García Albiol, vencedor de las elecciones municipales, gracias a los apoyos de los separatistas, entre ellos, la CUP.