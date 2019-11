Nueva entrevista en Moncloa pese al expediente de la Junta Electoral Central y de nuevo el presidente ha afirmado que van a "acatar las reglas del juego", precisamente cuando no las está acatando.

En esta ocasión ha sido en RNE, en una conversación de media hora en cuya primera parte Pedro Sánchez se ha mostrado casi obsesionado por el "bloqueo político" y de hecho ha pronunciado la palabra "bloqueo" docenas de veces: "Estamos todos convocados a desbloquear y sólo hay dos opciones: votar PSOE para que haya gobierno o a los demás para impedirlo", ha dicho, insistiendo en que "el principal problema político del país es el bloqueo" y ha apelado "a la utilidad del voto" también en varias ocasiones.

Sánchez se ha mostrado escéptico sobre la posibilidad de que los separatistas apoyen su investidura aunque sea con la abstención. "¿Tenemos la garantía de que las fuerzas independentistas se van a abstener?", ha preguntado, asegurando también que no pasa nada por pedir la abstención al PP y Cs: "¿Qué problema hay?".

La Fiscalía y el Gobierno

Pero tras esto Pedro Sánchez ha empezado a mostrarse nervioso con algunos asuntos, por ejemplo por cómo va a cumplir el compromiso que adquirió en el debate de traer de vuelta a Puigdemont.

"Lo estamos haciendo ya, no sólo el juez Llanera como juez instructor –ha explicado– sino que la Fiscalía pidió al juez instructor la reactivación de la orden", ha dicho, ante lo que el entrevistador se ha mostrado un poco sorprendido: "Pero lo está haciendo el Estado, la Justicia, y usted lo planteó como un compromiso electoral, ¿cómo lo va hacer?", ha insistido.

"Como lo estamos haciendo", ha dicho de nuevo Sánchez para pasar a una explicación un tanto surrealista y, desde luego, falsa: "¿La Fiscalía de quién depende, del Gobierno? Pues ya está".

Desquiciado con la crisis

Sin embargo el momento de más tensión se ha producido al ser preguntado por la crisis económica, ahí se ha visto a un Pedro Sánchez visiblemente irritado y se ha producido un diálogo bastante más tirante de lo esperado: "¿Descarta la recesión?", ha sido la primera pregunta a la que ha respondido que "no lo apunta ningún organismo internacional, es que estamos creciendo", ha dicho, explicando qué es una recesión y asegurando que "el gobierno no quiere alimentar falsos catastrofismos".

A partir de ahí la cosa se ha complicado aún más:

- "¿Es una crisis o es un enfriamiento de la economía lo que vamos a vivir?", ha preguntado el periodista.

- "¿Cuál es la diferencia para usted?", ha sido la irritada respuesta de Sánchez.

- "No lo sé, ¿para usted?", ha tratado de escapar el periodista.

- "No, como usted me pregunta".

- "Ya sabe usted que el debate está en las palabras", insistía el entrevistador.

- "¿Pero cual es la diferencia para usted?", insistía también el presidente.

- "Yo se lo pregunto".

- "Yo digo que estamos en un enfriamiento de la economía internacional, pero si usted me plantea que hay una diferencia yo se lo pregunto", ha insistido el presidente, aunque el periodista ha zanjado ahí la cuestión y ha pasado a otro tema.