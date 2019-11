Rosa Díez ha concedido a Es la tarde de Dieter su primera entrevista tras pedir el voto para el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado. La ex diputada de UPyD ha comenzado advirtiendo que "lo que se juega estas elecciones no es izquierda o derecha, sino progreso y libertad o regresión y caos". Díez ha explicado que ha dado su apoyo al PP porque "quiero a España" y porque "quiero que gane alguien que tenga más amor por el país que por sus siglas".

En este sentido, la ex diputada de UPyD ha revelado que Pablo Casado se ha comprometido con ella a no volver a las políticas del pasado para "apaciguar" a los nacionalistas. "Yo estoy aquí porque creo que el PP ha hecho autocrítica, porque sabe que dejó abandonados a muchos españoles", ha dicho. Eso sí, ha lanzado una advertencia a los populares: "el voto es un contrato a cuatro años, si no cumple no se vuelve a votar".

Preguntada sobre su posible incorporación a las filas del PP, la política vasca ha aclarado que no está "en el mercado de fichajes". Ha explicado que no es neutral y que juega "por libre", pero siempre a favor de España. "Tengo 67 años, he vivido en el País Vasco y siempre he defendido la libertad en la trinchera que me ha tocado. Ahora me ha tocado en esta", ha asegurado. Preguntada sobre su posible apoyo a otros partidos, como Ciudadanos, ha zanjado de manera contundente: "Rivera no me ha invitado a ningún acto".

Rosa Díez se ha mostrado muy crítica con el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Ha afirmado que no puede dirigir un gobierno progresista "alguien que llegó de la mano de los enemigos de España y que sigue pactando con ellos".

También se ha referido a las declaraciones de Sánchez, este miércoles en Radio Nacional de España, dando a entender que la Fiscalía recibe órdenes del ejecutivo y que, por tanto, conseguirá que el ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, vuelva a España. Sobre este asunto, Rosa Díez ha dicho que si Sánchez "dice la verdad", esto demostraría que el Gobierno "lo ha estado protegiendo" y que "Puigdemont sigue en Bruselas porque Sánchez quiere". Partiendo de esta premisa, la fundadora de UpyD ha zanjado el tema de esta manera: "Ahora vas y le votas".