Cayetana Álvarez de Toledo ha sido extraordinariamente clara respecto a los planes de Pedro Sánchez y el PSOE tras las elecciones de este domingo: "Sánchez trama una nueva traición a la democracia en tándem con Esquerra, esa es la operación política que nos jugamos el domingo", ha asegurado.

La popular ha explicado que en este contexto "lo que tenemos que hacer es reagrupar el voto para impedir que eso suceda" y que "eso es votar al PP, porque es el único que puede sacar un escaño más que el PSOE el domingo". Con ese resultado, según Álvarez de Toledo, "se acaba con esa operación y entraríamos en una nueva fase".

Preguntada sobre los pactos posteriores al las elecciones ha dicho que seguro que los hay si los números son suficientes, pero que en este momento "lo fundamental es esta oportunidad que nos ha dado Sánchez y que tenemos que aprovechar".

No vio el debate de mujeres

Álvarez de Toledo ha reconocido que no vio el debate celebrado este jueves entre mujeres porque estaba en un mitin en Tarragona, pero además aclaró que "no me gustan los debates de género, no puede haber debates de mujeres por mujeres, ni de hombres por hombres u homosexuales por homosexuales".

Sobre el comportamiento del PSOE ha apuntado que "sólo va por el buen camino cuando otros lideran con fortaleza una política". Y ha puesto dos ejemplos claros al respecto. El primero, "la ilegalización de Batasuna" ya que, como ha recordado, "el PSOE no quería porque decía que iba a incendiar el País Vaco, dar fuerza al mundo etarra, al PNV…". Sin embargo, "el gobierno de Aznar tomó la iniciativa porque era lo justo y lo bueno para la democracia y la opinión pública masivamente empezó a cambiar". Es en ese momento "cuando el PSOE vio que esa iniciativa iba para adelante y se sumó".

El otro ejemplo es la "célebre manifestación del 8 de octubre de 2017 a la que no fue ni el PSC ni el PSOE, sólo estaba Borrell a título personal". Esa convocatoria "tuvo tal éxito que se vieron obligados a venir a la segunda".

Por tanto, ha concluido que "el PSOE irá por el camino de la decencia, y no por donde su cuerpo le pide, si nosotros lideramos una política". Para ello, ha subrayado, "necesitamos, aunque me dé pudor decirlo, la reagrupación del voto, juró que un voto útil nunca fue tan patriótico, necesario y urgente".