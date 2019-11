Juan Carlos Girauta también deja la política: "No quiero estar sin Rivera"

El exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha anunciado en una entrevista en En Casa de Herrero que también deja la política depués de la dimisión este lunes de Albert Rivera y de que la debacle del partido naranja en las elecciones de este 10N le dejara fuera del Congreso de los Diputados. "El partido no echa la persiana, la echo yo. Yo no quiero estar allí sin Albert Rivera", ha anunciado, al tiempo que ha asegurado que Cs no está acabado: "Cuando Rivera se retira deja un partido consolidado con mucho futuro".

Girauta no ha querido esconderse porque "hay que dar la cara siempre, a las duras y a las maduras". "Ha sido un mazazo muy grande, un fracaso sin paliativos", ha dicho, pero "lo de hoy es un final de una etapa que para mí es muy importante que tiene que ver con un amigo y una persona excepcional. Para mí pierde sentido la política con una persona que no está", en relación al adiós de Rivera.

Sobre la dimisión del hasta ahora presidente de Cs ha asegurado que lo intuyó en algún momento de este domingo por la noche pero "lo he sabido esta mañana cuando le he visto la cara". También ha querido hacer autocrítica ante el batacazo electoral: "Una cosa es que a mí no me interesa la política después de Albert Rivera y otra cosa es que no se hayan hecho cosas mal", pero ha dicho que eso es algo que tendrán que analizar y buscar los que se quedan en el partido.

El que fuera portavoz en el Congreso ha querido destacar la labor realizada por Rivera durante estos años: "Ciudadanos es un proyecto que tiene presente y futuro. Tiene un grupo en el parlamento europeo, cuatro co-gobiernos regionales o 400 municipios donde se gobierna".

Debacle electoral y pactos

El exdiputado ha reconocido que no se imaginaba que perdieran 47 escaños y casi 10 puntos. "Debo observar que es muy difícil que un partido se mantenga cuando todo el mundo -establishment e IBEX- se plantea liquidarlo", ha acusado. Y ha avisado: "Que les vaya bien con Vox", tendrían que pensar que "habría sido más fácil entenderse con los centristas de Ciudadanos".

Respecto a la gobernabilidad de España tras este 10 de noviembre, Girauta ha reconocido que no sabe a quién del partido tiene que llamar Pedro Sánchez para buscar un posible apoyo de investidura: "Dentro de 15 días tendrá que llamar al que dirija la gestora".

Del Gobierno Frankenstein que podría formar Pedro Sánchez, ha dicho que no cuenten con Ciudadanos si en él se encuentran partidos como EH-Bildu o el PNV: "A mí me suena inverosímil. El PNV es un partido que simboliza los privilegios, la oscuridad y el aprovechamiento del terrorismo. Me parece impensable que nosotros estemos en nada –de tipo constitutivo, ha matizado- con el PNV".