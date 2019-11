Torra dice al tribunal del juicio por los lazos amarillos: "Como en las películas, sí, desobedecí"

"Como en las películas, sí, desobedecí, pero era imposible obedecer una orden ilegal. Como presidente de la Generalidad, cumplí con mi deber que es el de defender los derechos y las libertades de mis conciudadanos", éste ha sido el alegato del presidente catalán, Quim Torra, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que este lunes le sentaba en el banquillo por un presunto delito de desobediencia al negarse a retirar, tras tres advertencias de la Junta Electoral Central, la pancarta a favor de los presos de la fachada de la sede del Gobierno autonómico y los lazos amarillos de otros edificios de titularidad pública.

Torra, no solo ha sacado pecho de haber cometido un acto de clara desobediencia sino que, en un claro gesto de soberbia, ha intentado defenderse asegurando que "la Junta Electoral Central no es un órgano jerárquico superior al presidente de la Generalidad", y que por lo tanto, su deber no pasa por cumplir sus advertencias al "no tener facultades". Avisos, que Torra ha tachado, recurriendo a su habitual victimismo, como "amenazas" y "coacciones". "La JEC quería situar al presidente en una disyuntiva muy clara: hacerle obedecer un acto ilegal o hacerle prevaricar", ha afirmado Torra.

resident @QuimTorraiPla: "La JEC volia situar en una disjuntiva: fer-me obeir un acte nul i il·legal, o fer-me prevaricar. És probable que hagin comès un presumpte delicte de coaccions. Jo no tenia la facultat per dictar una ordre general per retirar llaços grocs i estelades" pic.twitter.com/q5SrYPZy7J — Junts per Catalunya @JuntsXCat) November 18, 2019

Otro de los recursos de defensa al que ha apelado el dirigente separatista ha sido el de insistir en que él, como presidente de la Generalidad, no puede actuar en todos los edificios de titularidad pública. "Los servicios jurídicos hicieron un gran trabajo para demostrar que los edificios no eran de la Generalidad y la orden de la Junta Electoral" y por lo tanto, "era de imposible cumplimiento". "Nunca ordenaré a nadie que retire un lazo, una estelada o cualquier símbolo que considere que debe lucir en un edificio público", ha añadido Torra.

Otro de los momento más tensos ha sido cuando el dirigente separatista ha anunciado que se negaba a responder a las preguntas de la acusación popular que ejerce Vox y que pide para Torra, una pena de dos años de inhabilitación y una multa de 72.000 euros. Torra ha dicho que no respondería a la acusación porque "Vox es un partido franquista", y esa acusación le ha costado un apercibimiento por parte del presidente de la Sala, José María Barrientos, que le ha explicado que su papel no pasa por hacer valoraciones de ese tipo. Torra también se ha negado a responder a la Fiscalía que solicita para él, una pena de 20 meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 30.000 euros.

Antes que Torra, ha intervenido su abogada, Isabel Elbal, que ha trasladado la defensa al terreno político acusando a la Sala de "estar contaminada". La letrada, ha centrado gran parte de su exposición en cargar contra los miembros del tribunal por sus manifestaciones públicas contrarias al proceso separatista, entre ellos, contra el presidente, Jesús María Barrientos. "Usted se ha pronunciado sobre el objeto de este proceso, se ha mostrado públicamente contrario a los lazos amarillos, a la exhibición de pancartas, a las esteladas. Esto es una anomalía democrática", a lo que el fiscal del TSJC, Francisco Bañeres, le ha respondido que "lo que no se puede pretender es que los jueces permanezcan en burbujas y no sean capaces de dar una opinión porque siempre podrá ser usado como fuente para revocar una acusación".

La letrada, ha denunciado que se había vulnerado la presunción de inocencia de su cliente, al que, según ella, los medios de comunicación ya han juzgado con multitud de artículos valorando el escenario de la inhabilitación. "Es tan evidente que el presidente va a ser condenado que ha habido regueros de tinta sobre ello", ha concluido, pidiendo la nulidad del procedimiento.