El Tsunami democràtic, la organización separatista que organizó el asalto al Aeropuerto de El Prat y el corte al tráfico de la Ap-7 en la frontera con Francia entre otras acciones violentas, amenaza la celebración del partido entre el F. C. Barcelona y el Real Madrid, que debería disputarse el próximo 18 de diciembre. El Tsunami quiere que el encuentro, que ya tuvo que ser aplazado por la violencia desatada por los separatistas tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado, le sirva de plataforma propagandística y ha emitido un comunicado en el que exige al Barça y al Real Madrid a que faciliten en la grada y en el campo la exhibición del lema "Spain, sit and talk".

Según la organización, investigada por terrorismo en la Audiencia Nacional, el partido "transcurrirá en un momento de enorme excepcionalidad para nuestro país" y "el Estado persigue a una parte mayoritaria de la población catalana y niega por todos los medios la defensa del proyecto político de la autodeterminación".

Hacer evidente "la anormalidad política"

El comunicado anónimo asegura también que la intención es hacer evidente "la anormalidad política" durante el clásico porque "dos clubes de esta magnitud no pueden ignorar las problemáticas sociales que afectan a la sociedad a al que pertenecen". "La petición es sencilla -continúa la nota-, implicación del mundo del deporte en la resolución del conflicto".

Así, el Tsunami exige al Barça y Madrid que "durante el partido permitan hacer perfectamente visible a las gradas y en el campo la frase 'España, siéntate y habla'". La organización añade que la exhibición respeta "el libre desarrollo de un partido de fútbol que mucha gente espera y al mismo tiempo hace visible la situación de excepcionalidad que vivimos". La nota de chantaje concluye con el que aviso de que "esperamos una respuesta en los próximos días antes de emitir otro comunicado".

Guardiola, el portavoz

Como se recordará, el entrenador de fútbol Josep Guardiola se erigió en portavoz de este grupo el mismo día en el que se asaltó el Aeropuerto de El Prat con la lectura de un comunicado con las exigencias de "Tsunami". La acción propició numerosos actos violentos de los manifestantes y se registró incluso el fallecimiento de un turista francés a causa de un infarto. El colapso provocado el asalto impidió que fuera atendido y trasladado a tiempo a un hospital.

"Esta lucha no violenta no se parará hasta que no se acabe la represión y se respete el derecho de autodeterminación como se ha hecho en el Quebec o en Escocia", declaró Guardiola, quien también negó que el separatismo fuera excluyente y xenófobo.