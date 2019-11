El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha reunido este martes con la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, para trasladarle en persona que el Partido Popular no se abstendrá de ninguna manera para hacer a presidente a Pedro Sánchez. También le ha explicado que los populares no participarán "de ningún cordón sanitario" a Vox en la configuración de la Mesa del Congreso.

Una postura que adelantó la semana pasada el líder del PP, Pablo Casado, desde Croacia y este martes, ha sido comunicada a los socialistas a través del secretario general de los populares, que se está encargando de estas negociaciones.

El PP no se sumará así a ningún plan de los socialistas para dejar fuera de la Mesa a los de Abascal pero desde Génova tampoco han revelado si le prestarán los votos necesarios a Vox para que pueda acceder al órgano rector del Congreso.

El PP espera la llamada de Vox para negociar

Es decir, ahora el PP puede facilitar la entrada de Vox en la Mesa prestándole una parte de los apoyos de sus diputados o simplemente votarse a ellos mismos lo que, probablemente, dejaría a los de Abascal fuera.

En estos momentos, esa decisión no está tomada porque todavía no se ha negociado y fuentes del PP explican que "esperan" la llamada de Vox para poder entablar conversaciones. Desde el partido de Abascal confirman que todavía no se han puesto en contacto con los de Pablo Casado ante la urgencia de abordar otras cuestiones como la gobernagilidad del país, "antes que el reparto de cargos".

Las negociaciones se llevarían al más alto nivel por parte de ambos partidos. De hecho, el propio Abascal recordaba en rueda de prensa la semana pasada que habla habitualmente con Casado.

Vox amenaza a PP y Cs con los presupuestos

Fuentes de Vox aseguran que si el PP permite que se les excluya de la Mesa "se estaría tirando un tiro en el pie". El partido cree que un posible veto en ese sentido acabaría perjudicando a los de Pablo Casado al confirmar que forman parte de lo que Vox llama "consenso progre" y que les dejaría aún más espacio electoral por la derecha.

Según los cálculos hechos por los de Abascal, podrían aspirar a dos asientos en la Mesa y en ningún caso estarían dispuestos a ceder uno de ellos a Cs en caso de que el PP plantee algún tipo de acuerdo en ese sentido.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido a ambos a través de las redes sociales sobre la posibilidad de que de sumen al PSOE y Podemos en su intento de excluirles del reparto. El líder del partido amenaza con no aprobar los presupuestos autonómicos o municipales de los gobiernos que necesitan el apoyo de Vox para salir adelante. Es el caso de Madrid, Murcia o Andalucía, donde PP y Cs gobiernan en coalición con el apoyo de Vox y se negocian ya las cuentas públicas de 2020.