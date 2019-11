Rufián se burla de un Sánchez "derrotado" y presume de que "ERC ha puesto y quitado gobiernos"

"Trataremos de usar la fuerza de nuestros 13 diputados a favor de resolver un conflicto de país y alcanzar un compromiso de calendario de una mesa de negociación. Sin ésto, ERC votará ‘no’ a Sánchez", ésta ha sido la amenaza que ha lanzado este martes en el Congreso de los Diputados, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián a pocas horas de la primera reunión para avanzar en la investidura de los equipos negociadores del PSOE y la formación separatista del condenado por sedición, Oriol Junqueras fijada para este jueves por la tarde a las 17:00 horas. "ERC ha puesto y quitado gobiernos", ha exclamado Rufián dejando claro que de éste Sánchez no se fían: "Porque se dé un abrazo con Pablo Iglesias o con el Papa de Roma no deja de ser el que era hace un mes".

ERC se siente fuerte tras haber recibido el respaldo de su militancia en la consulta trampa realizada este lunes en la que un 94,6% ha avalado seguir presionando a Pedro Sánchez antes de entregar sus 13 abstenciones. Con estos datos, los de Oriol Junqueras esperan ahora una oferta potente por parte de los socialistas a quienes ya han mostrado las múltiples patas que debe tener esa mesa de negociación que vienen exigiendo desde hace semanas: diálogo entre gobiernos, autodeterminación, amnistía para los presos, la defensa de derechos y libertades, un guión, un calendario, una garantía de compromiso e incluso un referéndum posterior para ratificar lo acordado. ERC necesita vender ante su parroquia humillación y cierto sufrimiento en el PSOE por temor a un adelanto electoral sorpresa en Cataluña.

Sin un compromiso explícito del PSOE a todos estos puntos, ERC no se moverá de su posición de bloquear una investidura y Rufián no ha evitado presumir de tener el poder de la última palabra sobre un futuro gobierno de PSOE y Podemos. "A un Sánchez débil y derrotado se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo", ha dicho el portavoz de la formación separatista que ha reconocido que alcanzar acuerdos con el PSOE "será complicado". "Estamos en un no a Sánchez, que ha insultado y ha criminalizado la escuela, la televisión pública catalana y a dos millones de catalanes", ha dicho Rufián recordando al PSOE que en julio ya advirtieron de que "en otoño sería más difícil negociar", una vez conocida la sentencia contra los golpistas.

"A un Sánchez débil y derrotado se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo. Este conflicto debe volver a la política", diu @gabrielrufian pic.twitter.com/HaMYPaol44 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) November 26, 2019

El autor del famoso tuit de las "155 monedas de plata" que provocó que el expresidente fugado, Carles Puigdemont, diese marcha atrás en sus intenciones de adelantar elecciones en Cataluña siguiendo adelante con los planes de votar la independencia ha dicho hoy que los acuerdos se alcanzan "con menos guasa y más despachos". "Si algo aprendimos hace seis meses es que el ruido, los tuits e ir a un plató a rajar del otro no ayuda". En paralelo a la comparecencia de Rufián en el Congreso, el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, que ha reconocido haber intercambiado mensajes con Sánchez, ha insistido en una entrevista en rac1 en que no darán por válida una mesa de negociación en la que no esté presente el referéndum de autodeterminación, "por coherencia con nuestro proyecto político independentista".