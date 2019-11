El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha lamentado en Es la Mañana de Federico, de esRadio, el resultado de la consulta a los militantes del PSOE, que han avalado por abrumadora mayoría el pacto con Podemos: "La militancia socialista tenía en sus manos abortar esto –ha dicho– podrían haber demostrado que no están de acuerdo con estos acuerdos con ERC que hasta ahora se habían circunscrito a Cataluña", ha asegurado citando específicamente a lugares como Murcia, Albacete, Almería, "de todo el Mediterráneo".

Según García Egea este pacto "está en la naturaleza de Pedro Sánchez", que ya "le ha dado alcaldías a Podemos" como en Valencia, Cádiz, Zaragoza o Madrid, y ha asegurado que los que le piden que no pacte con los separatistas y la ultraizquierda "estamos pidiéndole que vaya en contra de su naturaleza".

Además, según García Egea, "Pedro Sánchez sabe que si este acuerdo fracasa tendrá difícil volverá a intentar ser presidente".

"Compartir la responsabilidad" de Sánchez

El secretario general del PP ha recordado a partidos "como el PRC, Teruel Existe, CC, que se han visto sistemáticamente engañados en el pasado por Pedro Sánchez", que "hoy tienen en su mano hacer descarrilar este Gobierno con separatistas y nacionalistas". "Todo aquel que vote sí a Pedro Sánchez va a compartir su responsabilidad, va a compartir su destino", ha avisado.

En este sentido Teodoro García Egea ha dicho que "Sánchez ha demostrado que no es de fiar ni siquiera para sus socios". Por eso cree que "se van a asegurar muchísimo de que no les va a traicionar" por las condiciones que se pondrán sobre la mesa de negociación. El secretario general del PP ha afirmado que, en la última investidura, vimos cómo "Sánchez era capaz por la mañana de ofrecer un pacto a los constitucionalistas y, por la tarde, tres ministerios y una vicepresidencia a Podemos". García Egea cree que "los electores no entenderían que el PP hiciera un ofrecimiento a este señor".

También ha contado cómo el presidente del gobierno en funciones "nos hace creer que está pactando con Podemos porque no tiene alternativa" mientras en Navarra "se está negociando hoy con Bildu". García Egea piensa que "el PSOE tiene un grave problema con su historia y su coherencia" ya que "Sánchez va a poner todo encima de la mesa con tal de gobernar aunque sea un año".

Sobre cómo va a hacer frente el PP al gobierno que salga del acuerdo entre PSOE, Podemos y el separatismo el secretario general del partido de Pablo Casado ha asegurado que van a ejercer "de contrapeso" desde las CCAA y los ayuntamientos que gobiernan. También van a "liderar la lucha contra los desmanes de PSOE, Podemos y ERC" en el Congreso de los Diputados.

El silencio de Sánchez sobre los ERE

El secretario general del PP ha comentado también cómo el presidente del Gobierno en funciones sigue sin comentar en público la sentencia del caso de los ERE. García Egea ha dicho que "es la sentencia más grande de Europa en materia de corrupción" y que "la cuestión de los ERE es nuclear" porque sin esa trama "Sánchez no estaría en la Moncloa".

Ha recordado que van a pedir que Pedro Sánchez "explique si las ministras María Jesús Montero y Carmen Calvo tenían algo que ver o colaboraron para tapar los ERE" en el Congreso y que en esa comparecencia del presidente del gobierno en funciones se "van a retratar" todos esos partidos que le apoyan.