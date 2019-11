Enésima crisis en el seno del Gobierno catalán entre los socios separatistas. En esta ocasión a cuenta de quién debe ser el interlocutor directo con el Gobierno una vez que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha confirmado este miércoles la disposición del Ejecutivo a recuperar la comisión bilateral Gobierno- Generalidad que desde su creación en 2007, los socialistas rescataron en julio del año pasado. Un formato que reuniría a las dos administraciones sin necesidad de que sea Pedro Sánchez quien se siente en esa mesa.

A la espera de ver si a ERC le vale la oferta de una comisión bilateral a modo de mesa de negociación "entre iguales", el vicepresidente catalán y hombre clave en las conversaciones entre ERC y PSOE, Pere Aragonès, ha dejado claro esta mañana que no ve "necesario" que el presidente de la Generalidad, Quim Torra, forme parte de la mesa de negociación entre gobiernos si el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tampoco está presente. "No es descartable pero tampoco necesario. Debemos tener flexibilidad. Si una parte decide enviar un determinado rango, la otra parte deberá enviar el mismo rango. Es lógico en cualquier negociación", ha afirmado en una entrevista en Radio 4.

Declaraciones que han provocado la respuesta inmediata del presidente catalán, Quim Torra, en plena sesión de control a su gobierno en la cámara autonómica. A preguntas del PSC sobre su disposición a dialogar, Torra ha aclarado que cuando se habla de un diálogo entre gobiernos" es un diálogo entre dos presidentes, que el presidente del Estado habla con el presidente de Cataluña", y en este sentido ha aprovechado para volver a reclamar que Pedro Sánchez le coja el teléfono. "Nosotros decimos sí a un diálogo, pero un diálogo serio y con contenido, no más fotos con ponsetias, por eso Sánchez me tiene que llamar", ha exigido Torra.

#President @QuimTorraiPla: "Volem solucions, volem un diàleg. però volem un diàleg seriós, no volem més fotos. I això passa per una reunió de govern a govern. El senyor @sanchezcastejon m'ha de trucar" #Parlament pic.twitter.com/Cr3eeuDCjo — Govern. Generalitat (@govern) November 27, 2019

Torra, por lo tanto, que exige que el diálogo entre gobiernos incluya su interlocución directa con Sánchez, este martes su portavoz, Meritxell Budó expresaba que no tendría sentido que el presidente Torra no liderara el diálogo y ERC que expresa por primera vez en voz alta, lo que vienen diciendo todas estas semanas en privado: que no se pueden permitir que sea Torra quien se lleve el mérito de la foto de la humillación al Gobierno de Pedro Sánchez. En cualquier caso, antes de esta imagen, ERC y el PSOE celebrarán este jueves una primera toma de contacto entre equipos negociadores en el Congreso.

El dirigente de ERC, Pere Aragonès, ha evitado entrar en el contenido que pondrán sobre la mesa en este primer acercamiento aunque sí que ha evidenciado que acuden a la misma con desconfianza. " En política, la confianza necesita garantías y ahora mismo no están", ha repetido en varias ocasiones el sucesor designado del preso Oriol Junqueras que ha recordado que Sánchez ha mutado en los últimos meses pasando por reconocer el problema político con Cataluña a reducirlo a un problema de convivencia, matiz que no compran en ERC.