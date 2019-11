El Tribunal de Cuentas cita a los golpistas y Puigdemont se queja de que no le traten de "muy honorable"

El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 28 de enero a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Antoni Molons, Amadeu Altafaj y Meritxell Serret, entre otros condenados, fugados e investigados para fijar la liquidación provisional de los gastos del 1-O tras una denuncia formulada por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.

El propósito de la convocatoria es que los aludidos paguen o avalen los gastos derivados de la organización del referéndum ilegal. En caso contrario, comenzaría el proceso para el embargo de bienes. El procedimiento es similar al que se siguió con ocasión de la consulta separatista del 9-N de 2014, cuando tras ser condenados e inhabilitados, los responsables de aquel precedente del 1-O tuvieron que responder ante el Tribunal de Cuentas.

"Me llaman 'Don'"

El primero de los citados, el prófugo Carles Puigdemont, se ha burlado del Tribunal Cuentas en un mensaje de Twitter en el que afirma: "El Tribunal de Cuentas hace política hasta con los sobres que envía. Para ellos, en enero de este año yo era 'muy honorable señor'. Ahora, en noviembre, me llaman 'Don', que es más castizo. No descarto que la próxima vez me traten de "caballero", que en Madrid se lleva mucho".

El Tribunal de Cuentas fa política fins i tot el els sobres que ens envia. Per a ells, al gener d'aquest any jo era "Molt Honorable Senyor". Ara, al novembre em diuen "Don", que és més castís. No descarto que la propera vegada em tractin de "Caballero", que a Madrid es porta molt pic.twitter.com/cA1upLcnBm — Carles Puigdemont (@KRLS) November 28, 2019

Entre bromas y veras, Puigdemont pretende que se le mantenga el trato de "molt honorable" que corresponde a presidentes y expresidentes de la Generalidad a pesar de su condición de prófugo de la justicia.

Cabe recordar que Gonzalo Boye, su letrado y el de Quim Torra, insistió varias veces durante la vista oral seguida en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Torra por desobediencia en que el juez, el fiscal y el abogado de la acusación se dirigieran al acusado como "molt honorable" en lugar del "señor" que utilizaron para aludir al repuesto de Puigdemont en la presidencia de la Generalidad.