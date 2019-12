La diputada de JxCat y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Laura Borràs, rompe el secreto respecto al primer contacto mantenido este miércoles entre el PSOE y el grupo del expresidente catalán, Carles Puigdemont para hablar de la investidura. Un encuentro que se esperaba breve pero que se alargó más de lo previsto, casi dos horas, en la Cámara Baja con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra y las diputadas, Laura Borràs y Miriam Nogueras como interlocutoras.

Aunque las posiciones están bastante alejadas, los del fugado no se plantean por el momento entregar sus 8 abstenciones a cambio de mantener al líder socialista, Pedro Sánchez, en la Moncloa, la dirigente separatista, Laura Borràs, sí ha mostrado su satisfacción por el acercamiento de este miércoles. "Ha habido reunión y esto es una novedad, ahora estamos hablando", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser Cataluña destacando que el PSOE les ha emplazado a un nuevo encuentro. Pese a que no ha querido dar más detalles de la primera cita, Borràs sí ha confesado que "pudimos hablar de todo" y que ese "todo" incluye "los referéndums y la autodeterminación".

Revelación tan solo un día después de que su partido en Cataluña haya registrado una moción para volver a votar la independencia en el Parlamento autonómico buscando torpedear las negociaciones. "Hemos roto el hielo después de meses de desconexión", presume la independentista que sigue insistiendo en que las tres condiciones que su partido pone sobre la mesa para poder avanzar en las conversaciones son las de reconocer al presidente catalán, Quim Torra, y al fugado Carles Puigdemont como interlocutores, mediación internacional y poner fin a lo que ellos denominan "represión", y que sus socios de ERC en Cataluña, ya han apartado de su lenguaje de negociación.

a href="https://twitter.com/LauraBorras?ref_src=twsrc%5Etfw">@LauraBorras a @AquiCuni: "Qualsevol que vulgui pactar amb @sanchezcastejon, ho haurà de fer abans de la investidura, perquè ja hem vist que no compleix els seus compromisos. Si hem d'arribar a una solució política, calen garanties i pactar les coses abans de la investidura" pic.twitter.com/84q6EjZlDF — Junts per Catalunya @JuntsXCat) December 5, 2019

A la espera del próximo encuentro, todavía sin definir, la dirigente de JxCat ha dicho que espera que estos contactos puedan traducirse en gestos de voluntad política porque "hablando de democracia y mínimos democráticos deberíamos poder estar todos de acuerdo". Borràs ha dejado claro que por ahora, su partido no se plantea comenzar un diálogo serio sin compromisos previos de que se cumplirán las promesas que pueda hacer el PSOE aunque ha vuelto a valorar que se pueda acudir a estas rondas de contactos con los socialistas "sin vetos y sin exclusiones" de temas.

"Ni un céntimo", sobre la petición de la Fiscalía

La diputada de JxCAT también ha aprovechado para romper su silencio respecto al otro asunto que la convierte en protagonista. La petición de la Fiscalía de investigarla por hasta 4 delitos por su gestión al frente de la Institución de las Letras Catalanas. Un caso que ha sido elevado al Tribunal Supremo y que deberá admitir el magistrado Manuel Marchena. Borràs ha elegido esta entrevista para intentar defender su inocencia asegurando que de momento, no ha recibido ninguna notificación al respecto. "Yo sé lo que yo he hecho, y no me he embolsado ni un solo céntimo de dinero público como se quiere hacer ver".

Borràs, a quien el Ministerio Público acusa de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental ha querido también salir en defensa de los trabajadores de la institución durante los años en los que la presidió. "La gente que ha estado conmigo ha trabajado con honestidad" y recurriendo al argumento de una supuesta persecución judicial contra el independentismo, Borràs ha destacado que "leyendo la causa y el informe de la Guardia Civil", la primera vez que se hace referencia a su nombre es como "Laura Borràs una conocida independentista", un detalle sospechoso para Borràs unido al hecho de que el fiscal que lleva el caso sea José Zaragoza. Según la portavoz de JxCAT, "estamos normalizando cosas que no son normales".