ERC congela el acuerdo con el PSOE hasta enero: "No se negocia con prisas"

La portavoz de ERC en Cataluña y miembro del equipo negociador con el PSOE, Marta Vilalta, ha enfriado un posible acuerdo con el PSOE antes de Navidad a menos de 24 horas para el tercer encuentro que van a mantener ambas formaciones en Barcelona. "Parece que el posible acuerdo tendrá que esperar a enero. Las posiciones todavía están alejadas, es necesario que el PSOE acceda a construir una mesa de negociación como la que proponemos en busca de una solución democrática", ha dicho Marta Vilalta en rueda de prensa desde la sede del partido.

Los independentistas añaden este lunes una nueva exigencia a su larga lista de reclamos: que el PSOE "ponga fin a la vía represiva"- término que ya había apartado de su vocabulario- con "gestos que activen la política" como retirar los recursos contra las resoluciones en el Parlamento catalán o que la Fiscalía, tal y como explicaba este fin de semana Libertad Digital, no se oponga a la clasificación que haga la Junta de Tratamiento Penitenciario sobre los presos. Vilalta exige respetar "una decisión que es técnica".

Con esta palabras, Vilalta congela cualquier tipo de esperanza en el PSOE de poder contar con las 13 abstenciones del partido del condenado por sedición, Oriol Junqueras, antes de fin de año, una investidura in extremis los días 28 y 30 de diciembre. El principal escollo sigue siendo esa mesa "entre iguales" que los de ERC aspiran a tener cerrada antes de que el presidente catalán, Quim Torra, pueda apretar el botón de un adelanto electoral en Cataluña. El cambio de discurso en ERC llega justo horas después de que el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, haya reunido a su grupo parlamentario en Waterloo para tantear una posible fecha de elecciones en Cataluña.

Este fin de semana, la propia Vilalta hablaba de un "PSOE dispuesto a moverse" se felicitaba porque tras dos encuentros entre los equipos negociadores veía "agua en la piscina". Sin embargo, este lunes, los de Junqueras endurecen su discurso y amenazan al PSOE con que "no les temblarán las piernas" y mantendrán su no de no comprobar avances en el partido de Pedro Sánchez. "No estamos aquí para negociar una investidura. Estamos aquí para conseguir un instrumento que es la mesa de negociación y el PSOE tiene que entenderlo, no valen las prisas", advertía la dirigente separatista.