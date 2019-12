El PSOE concede más tiempo a ERC y la tercera reunión termina sin fijar una nueva cita

Tercera cita entre los equipos negociadores de PSOE y ERC, la primera que se celebra en Barcelona y rodeada de un tremendo hermetismo. El objetivo era despistar a los radicales y evitar protestas en el lugar escogido para seguir con las conversaciones. A primera hora de la mañana, la sede de ERC ha amanecido con pintadas de los CDR y un comunicado posterior en el que tachaban estas negociaciones como un "fraude y un desprecio hacia los catalanes" en un intento de presión hacia los de Oriol Junqueras para que en esa mesa "con el enemigo", no se excluya "la autodeterminación como un derecho".

En medio de una maniobra para avanzar discretamente, la reunión comenzaba oficialmente a las 10:00 horas aunque a la prensa se le había convocado a las 12:00 h, en un lugar neutral para ambos, la sede del Área Metropolitana de Barcelona, un organismo bajo el control de los comunes de Ada Colau, el PSC y ERC. El encuentro ha durado dos horas y media y se ha zanjado con un comunicado conjunto de apenas 7 líneas en el que vuelven a insistir en la constatación de "avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña", que tal y como buscaba ERC, añade "que deseamos abordar desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo". Los independentistas consiguen arrancar este gesto verbal al PSOE.

Según la escueta nota, muy parecida a la del encuentro anterior, en la reunión también se ha abordado la recuperación de derechos sociales, civiles y laborales "donde destacamos coincidencias notables", señala el texto como posible indicativo de que en esta reunión no solo se ha hablado de investidura sino también de unos futuros presupuestos. Aunque sin aparentes avances, sí es señal de que hay voluntad de acuerdo por parte de ERC que sigue sin haber rastro del ‘no’ a Pedro Sánchez que encabezaba el primer comunicado ni tampoco de la exigencia "del fin de la represión" en la que tanto insistió este lunes ERC cuando congelaba las expectativas de los socialistas para poder celebrar un debate de investidura antes de la Navidad.

El PSOE ha asumido el ritmo que quieren marcar los de ERC y no le queda otra que esperar a que los de Oriol Junqueras tomen una decisión en firme y eso no será nunca antes del 19 de diciembre, día en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre la inmunidad del condenado por sedición. La nota conjunta, a diferencia de las anteriores, no incluye una fecha para un nuevo encuentro pero fuentes de ERC aseguran que "las negociaciones siguen" en pie.

Los separatistas necesitan más tiempo para blindar sus 13 abstenciones siempre con un ojo puesto en las intenciones del presidente catalán, Quim Torra, que este martes, en un gesto inesperado, ha retirado la moción sobre la autodeterminación que pretendía debatirse esta semana, para "no afectar a las negociaciones", afirman fuentes de JxCAT. Una maniobra táctica de los de Puigdemont que no se esperaban en ERC, casualmente el mismo día en el que en la calle, los violentos, les vuelven a tachar de "botiflers". Si finalmente, Quim Torra, acaba apretando el botón nuclear de unas nuevas elecciones para primavera, ERC podría usar en campaña el argumento de que JxCAT imposibilitó que su partido arrancase al PSOE un compromiso con el referéndum.