Torra desprecia el gesto de Sánchez: "El problema no es una llamada"

"Nada se soluciona con una llamada de Pedro Sánchez en medio de una ronda de diecisiete presidentes autonómicos", han asegurado fuentes de la Generalidad, tal y como adelantaba La Vanguardia, en señal de desprecio al intento del líder socialista de disfrazar sus intenciones de reunirse a solas con el presidente catalán, Quim Torra, como gesto hacia las exigencias de ERC que piden "reconocimiento institucional mutuo" a cambio de que las conversaciones para la investidura avancen.

A la espera de la llamada de Sánchez a Torra, desde la Generalidad han expresado la insatisfacción del presidente autonómico la fórmula elegida haciendo hincapié en que "el problema no es una llamada" aunque sea el propio Torra quien ha intentado hasta en 6 ocasiones ponerse en contacto con el líder socialista. Para Torra, lo primero es que el PSOE reconozca la bilateralidad antes de que ahora el presidente catalán le coja el teléfono. "No sé si es para enmascarar o no, pero el problema no está en la llamada sino en cómo se debe realizar", ha dicho después la portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, en los pasillos del Parlamento. "El conflicto que hay entre Cataluña y el Estado no puede solucionarse con una llamada más entre el presidente del Gobierno con el resto de presidentes de las Comunidades Autónomas".

Torra busca exclusividad y un trato preferencial y no le vale, según insisten las fuentes consultadas, que el presidente del Gobierno en funciones quiera acercar posturas con el separatismo, en busca de las abstenciones de ERC y de JxCAT, mezclando un encuentro con Torra en mitad de una ronda de presidentes autonómicos, categoría en la que el dirigente separatista dice no encajar. Desde el Ejecutivo catalán, insisten en que, antes de sentarse con el PSOE, Torra necesita una propuesta clara para "garantizar el derecho a la autodeterminación" y por ahora, en el anuncio de este miércoles de Pedro Sánchez, Torra ve un "gesto vacío y estéril". Eso sí, las mismas fuentes no descartan que Torra le acabe cogiendo el teléfono.

"Migajas", dicen también en su partido, en JxCAT, donde esta mañana su portavoz, Laura Borràs, también se sumaba al desprecio del intento de acercamiento de Sánchez a Torra. En una entrevista en Cataluña Radio, Borràs ha advertido que no van a convertir en extraordinario una cosa que no lo es, en referencia a que ahora el líder socialista sí quiera telefonear a Torra. "Que alguien descuelgue el teléfono cuando el otro te está llamando no es para gritar aleluya, es una cuestión de mínimos", ha asegurado.

ERC sí lo valora como "gesto"

ERC se atribuye el mérito de haber forzado a Pedro Sánchez a querer ahora llamar a Torra y, en su caso, sí lo valoran como positivo. La portavoz y miembro del equipo negociador de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado este jueves que "le pedimos al PSOE que se tenían que respetar las instituciones catalanas y de sus máximos dirigentes, y que hacía falta una llamada al presidente como gesto". Declaraciones en una entrevista en el diario Nació Digital que ha vuelto a desatar las fricciones con JxCAT. El diputado Josep Costa, ha expresado su malestar porque ERC defienda algo que a su juicio "es obligatorio por ley".

El que és obligatori per llei, per normes democràtiques o pel més elemental sentit comú, MAI no hauria de ser valorat com un gest o una concessió. Que tot el dia hem d’explicar obvietats! https://t.co/nhBGwpXZFT — Josep Costa@josepcosta) December 12, 2019

Según Vilalta, "estamos pidiendo que se puedan reconocer las instituciones, los máximos responsables de estas instituciones, como es, obviamente, el presidente de la Generalidad, y que pueda liderar y encabezar, cuando sea necesario, los contactos para construir esta vía política".La portavoz de ERC, que ha insistido en que, pese a no haber nueva cita en el calendario, la intención de es la de seguir negociando con el PSOE, ha revelado que, hoy por hoy, el principal escollo sigue estando en el formato de la mesa de negociación. "Probablemente el equilibrio que no hemos encontrado es cómo la dotamos de una legitimidad necesaria y la flexibilidad que requiere un instrumento que debe ser de nueva creación", ha afirmado.