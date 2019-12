Torra desprecia el gesto de Sánchez: "El problema no es una llamada"

"Nada se soluciona con una llamada de Pedro Sánchez en medio de una ronda de diecisiete presidentes autonómicos", han asegurado fuentes de la Generalidad, tal y como adelantaba La Vanguardia en señal de desprecio al intento del líder socialista de disfrazar sus intenciones de reunirse a solas con el presidente catalán, Quim Torra, como gesto hacia las exigencias de ERC que piden "reconocimiento institucional mutuo" a cambio de que las conversaciones para la investidura avancen.

A la espera de la llamada de Sánchez a Torra, desde la Generalidad han expresado la insatisfacción del presidente autonómico sobre este anuncio haciendo hincapié en que "el problema no es una llamada" aunque sea el propio Torra quien ha intentado en hasta 6 ocasiones ponerse en contacto con el líder socialista. Para Torra, lo primero es que el PSOE reconozca la bilateralidad antes de que ahora el presidente catalán le coja el teléfono.

Torra busca excepcionalidad y no le vale, según estas fuentes, que el Presidente del Gobierno en funciones quiera acercar posturas con el separatismo, en busca de las abstenciones de ERC y de JxCAT, mezclando un encuentro con Torra en mitad de una ronda de presidentes autonómicos, categoría en la que el dirigente separatista dice no encajar. Desde el Ejecutivo catalán, insisten en que antes de sentarse con el PSOE, Torra necesita una propuesta clara para "garantizar el derecho a la autodeterminación" y por ahora, en el anuncio de este miércoles de Pedro Sánchez, Torra ve un "gesto vacío y estéril".

"Migajas", dicen también en su partido, en JxCAT, donde esta mañana su portavoz, Laura Borràs, también se sumaba al desprecio del intento de acercamiento de Sánchez a Torra. En una entrevista en Cataluña Radio, Borràs ha advertido que no van a convertir en extraordinario una cosa que no lo es, en referencia a que ahora el líder socialista sí quiera telefonear a Torra. "Que alguien descuelgue el teléfono cuando el otro te está llamando no es para gritar aleluya, es una cuestión de mínimos", ha asegurado.