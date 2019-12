Un edil valenciano, sobre Álvarez de Toledo: "¿Soy el único que ve que tiene un pene en la garganta?"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado; el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, y numerosos cargos del Partido Popular han pedido este viernes la dimisión del edil que aseguró en sus redes sociales que la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, tenía "un pene con cojones y todo atravesado en la garganta". Los populares buscan además poner a prueba el "feminismo" del que presume la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, dado que el concejal concurrió a las pasadas elecciones bajo la coalición Gente de Ador, que integra a miembros del PSPV-PSOE.

Es intolerable una falta de respeto de este calibre en el que la zafiedad machista resulta repugnante. Mi apoyo y afecto a @cayetanaAT . Basta ya. No todo vale… tampoco con las mujeres del PP. @populares exige una disculpa pública y el cese inmediato del concejal socialista. https://t.co/6uO6XlcvCP

El autor de estas palabras es el teniente alcalde y concejal de Cultura de la localidad valenciana de Ador, Ángel Mascarell, que concurrió a las pasadas elecciones bajo la coalición Gente de Ador, que integra a miembros del PSPV-PSOE y Compromís.

Desde el Partido Popular reclaman a Mascarell que deje el acta de concejal y al PSPV-PSOE que le suspenda como afiliado.Y se dirigen contra Carmen Calvo en concreto por ser una "feminista de pancarta" pero no salir ahora en defensa de Álvarez de Toledo.

Carmen Calvo: "El feminismo no es de todas. No bonita, no, el feminismo es socialista".

Aquí tenéis un nuevo ejemplo.

¿Han exigido Sánchez y Calvo la dimisión de este sujeto o siguen instalados en la doble moral de la izquierda? pic.twitter.com/nQ0Qnv0rJp