El golpista preso Oriol Junqueras asegura que no habrá acuerdo de investidura de Pedro Sánchez si el PSOE no acepta una mesa de negociación entre gobiernos. El líder de ERC hace estas declaraciones en una entrevista concedida al diario La Razón, del grupo Planeta, que aprovecha para presionar al Gobierno y no mostrar el más leve atisbo de autocrítica. Según Junqueras, el motivo por el que él y algunos de sus compañeros del anterior gobierno de la Generalidad estén en la cárcel no es por la declaración unilateral de independencia ni por haber forzado la ley, sino porque "no han podido resistir la tentación de encarcelarnos, aunque sepan que somos inocentes y que su decisión va directamente contra la supervivencia del propio Estado".

Preguntado por si fue un error forzar la declaración independentista, Junqueras, envalentonado, asegura que "el error es encarcelar a demócratas por hacer un referéndum y cumplir con el mandato de las urnas. El tiempo demostrará la magnitud de una decisión que no va contra nosotros sino contra la democracia española".

En cuanto a las negociaciones de su partido con el PSOE, el golpista afirma que "ERC ha sido muy clara con sus condiciones. Si se dan, podemos replantear nuestra posición, pero si no se acuerda una mesa de negociación como reclamamos nuestro voto será negativo. Nosotros no estamos negociando una investidura, sino los mecanismos para buscar una solución democrática al conflicto. El acuerdo siempre es deseable y conveniente. Antes decíamos lo mismo y la respuesta fue una mesa vacía. Ahora alguien se sienta y parece, y le insisto parece, que quiere escuchar para poner en marcha el diálogo, la negociación y el acuerdo, y lo más importante que se cumplan estos acuerdos. Tengo total confianza en mi equipo negociador".

Compromiso electoral

Junqueras aprovecha el espacio concedido por el diario de Planeta para descargarse de toda responsabilidad y presentarse ante la opinión pública como un político cuyo único delito ha sido cumplir con sus promesas electorales. Así, asegura que los separatistas no forzaron la ley, sino que cumplieron con sus compromisos con el electorado: "Mi compromiso electoral era celebrar un referéndum. Fuimos consecuentes con nuestro compromiso. Contestaron con violencia, exilio y cárcel. Lo que sí es verdad es que nos hemos de explicar mejor y ojalá lo hubiéramos hecho antes. Hay quien quiere que no lo podamos hacer. Creo que hemos de ser suaves en las formas y claros en el contenido, defendiendo siempre, y repito siempre, el diálogo. Nos han condenado por ser políticos independentistas. No hemos vulnerado la ley y nadie nos dice qué ley hemos vulnerado. Declarar la independencia y hacer un referéndum no es un delito".

También afirma que trataron de negociar con el Gobierno de Mariano Rajoy, que convocar elecciones en vez de proclamar la república catalana no habría servido para evitar el 155 y la cárcel y que no se arrepiente de nada.