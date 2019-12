Robles acusa al PP de poner en riesgo a las Fuerzas Armadas por no permitir la investidura de Sánchez

El PP está poniendo en peligro la operatividad de las Fuerzas Armadas al no permitir que Pedro Sánchez sea investido. Ése es el mensaje que ha lanzado este martes la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, que ha planteado que si no hay Gobierno no hay presupuestos nuevos y, si no hay presupuestos nuevos –siguen en vigor, prorrogados, los de 2018–, no se puede aumentar la partida destinada a las Fuerzas Armadas.

"La sostenibilidad de las Fuerzas Armadas es complicada. Hay algunos partidos como el PP que hablan de sentido de Estado y de una España fuerte. Pues su negativa a apoyar al Gobierno hace que se vean limitadas estas operaciones", ha dicho la ministra, en alusión a las misiones que los militares españoles están realizando en el exterior y que se centran en labores de paz, seguridad y lucha contra el terrorismo.

"Cada día que pasa sin presupuestos se limitan las capacidades de las Fuerzas Armadas. Las políticas de seguridad y defensa son importantes. Hablamos de libertad y de democracia. Y también es importante para la industria de Defensa", ha continuado. Sin embargo, ha sido tajante respecto a la posible entrada de Podemos en el Gobierno: "No afectará de ninguna manera a los presupuestos y compromisos de Defensa".

La ministra ha realizado estas declaraciones durante su visita a la base aérea de Sigonella, en la isla italiana de Sicilia, donde ha visitado al destacamento aéreo que España tiene desplegado de forma permanente. Éste es el tradicional viaje que los responsables del Ministerio de Defensa realizan en Navidad a una misión en el exterior para felicitar las fiestas a los militares desplegados fuera de España. En estos momentos, unos 3.000 efectivos en total.

También ha mostrado la apuesta del Gobierno por la operación Sophia, de la que forma parte el destacamento que ha visitado, y que lucha contra las mafias de la inmigración en el Mediterráneo Central. "Para el Gobierno el mantenimiento de la operación Sophia es fundamental. Queremos que siga. Estamos comprometidos con la paz en el mundo y la seguridad en el Mediterráneo. El Mare Nostrum va desde la canción de Serrat a la operación Sophia", ha dicho.

Es más, ha desvelado que llamó al exministro español Josep Borrell –ahora Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad Común– para adelantarle el viaje y que éste le dijo que "una de sus prioridades es volver a activar la parte marítima de la misión", la cual fue cancelada el pasado mes de marzo, dejando únicamente activa la parte aérea, lo que ha dejado la misión en estado agonizante durante estos meses.

Viaje relámpago a Sigonella

El avión del 43 Grupo del Ejército del Aire que transportaba a la ministra ha aterrizado en suelo italiano pasadas las 10:30 horas de este martes. A pie de avión ha sido recibida por el jefe de la Operación Sophia, el almirante italiano Enrique Crecentino, y por el jefe del destacamento Grappa del Ejército del Aire, teniente coronel Guillermo Cordero. Con ellos ha estado reunida departiendo sobre aspectos más destacados de la misión de la misión.

Concluida la misma, ha comenzado un recorrido por las instalaciones de la base hasta que ha llegado a la zona donde trabajan a diario los militares españoles, desde el centro de comunicaciones hasta el centro de mantenimiento. Allí ha conocido a los 38 militares españoles que están destacados en la misión, junto a un avión CN235 del Ejército del Aire que hace tareas de vigilancia marítima en el Mediterráneo Central.

A estos militares les ha querido trasladar el "cariño y agradecimiento" del Gobierno y todos los ciudadanos españoles por el trabajo que realizan. "Nunca les agradeceremos bastante el trabajo que hacen para garantizar la paz y la libertad en el mundo. Mientras nosotros dormimos ustedes defienden el nombre de España y la seguridad en el Mediterráneo. Son hombres y mujeres valientes y heroicos", ha dicho.

"Los llevamos en el corazón. Somos conscientes de todo lo que hacen", ha continuado la ministra, tras lo que les ha comunicado que les ha traído 20 kilos de polvorones para que puedan celebrar un poquito mejor las Navidades, aunque les ha pedido que compartan los dulces navideños con los efectivos italianos, polacos y luxemburgueses que también están desplegados en esta parte aérea de la operación Sophia.