ERC se planta y sube el precio del chantaje al PSOE: "No nos sentaremos hasta que valoren la sentencia"

ERC aprovecha la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Junqueras y, al menos aparentemente, sube el precio del chantaje al PSOE para investir a Pedro Sánchez.

Los separatistas se plantan y advierten que no habrá más reuniones, al menos de momento: "No nos sentaremos hasta que no escuchemos su valoración de la sentencia y se sepa que dice y qué va hacer la Abogacía del Estado", ha dicho Marta Vilalta ante los periodistas.

Según ha dicho la separatista Vilalta a preguntas de los periodistas presentes, "fespués de esta sentencia el Gobierno puede demostrar que va en serio hacia la vía de desjudicialización" en Cataluña, "ahora veremos si el Estado español cumple con las sentencias", ha asegurado.

La de ERC también ha dicho que "esta sentencia nos da la razón, no sólo a Oriol Junqueras sino a toda la ciudadanía catalana que lo votó".

