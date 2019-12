ERC se planta y sube el precio del chantaje al PSOE: "No nos sentaremos hasta que valoren la sentencia"

ERC aprovecha la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras y, al menos aparentemente, sube el precio del chantaje al PSOE para investir a Pedro Sánchez."No está previsto que desde Esquerra Republicana nos volvamos a sentar con el PSOE hasta que no se sepamos que es lo que piensa el PSOE sobre esta sentencia, hasta que no sepamos qué valoraciones hace, qué dice y qué hará la Abogacía del Estado", así de contundente se ha mostrado la portavoz de ERC en Cataluña y miembro del equipo negociador, Marta Vilalta en una rueda de prensa tras haber reunido de manera extraordinaria a la Ejecutiva del partido.

Los separatistas de Junqueras se plantan e imposibilitan los cálculos del PSOE respecto a una investidura exprés antes de fin de año. ERC esperará ahora a tomar una decisión tras el Congreso Nacional que celebrará el partido este sábado y por el momento, congelan las conversaciones entre los equipos negociadores. "Hoy, después de esta sentencia del TJUE, el Gobierno puede demostrar que va en serio hacia la vía de la desjudicialización, y de la política. Por lo tanto, le pedimos que respete y acate esta sentencia y que lo haga de forma inmediata", ha añadido Vilalta

Tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los de ERC ganan ventaja para presionar con más fuerza al Gobierno porque de cara a sus militantes el fallo de Luxemburgo les obliga a escenificar una cierta distancia con el PSOE hasta que arranquen una nueva concesión a los socialistas pese a que ambas formaciones ya estén acariciando un acuerdo definitivo de investidura. "Esta sentencia nos da la razón, no sólo a Oriol Junqueras sino a toda la ciudadanía catalana que lo votó", ha afirmado la dirigente independentista.

Por la mañana, antes de la reunión de la Ejecutiva, ha sido el vicepresidente catalán, y sucesor de Junqueras, Pere Aragonès, quien ha elevado el tono de las exigencias hacia el PSOE recuperando la necesidad de hablar de un referéndum de independencia como "la única solución posible" a lo que se empeñan en denominar "conflicto político". En rueda de prensa en el Parlamento autonómico, Aragonès ha exigido además al Gobierno de Sánchez ejecutar cuanto antes la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE mediante la nulidad del juicio por el 1-O y la puesta en libertad inmediata del líder de ERC.