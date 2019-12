Las nuevas 'estrellas' de Vox

El grupo parlamentario de Vox cuenta entre sus filas con 14 mujeres diputadas del total de 52 que consiguieron el pasado 10-N. Un número reducido en comparación con otros partidos que presumen de ser "paritarios" y defienden la imposición de "cuotas femeninas". Algo de lo que huye formación de Abascal que batalla contra la ideología de género y lo que llaman "feminismo supremacista". Sin embargo, el grupo volcará parte de sus esfuerzos en potenciar nuevos perfiles para transmitir con mayor eficacia algunos de sus mensajes en esa materia. Entre ellos, los de estas cinco mujeres que se incorporarían a las ya conocidas Rocío Monasterio y Macarena Olona.

Rocío de Meer, diputada de Vox. | D.A.

Rocío de Meer: es la diputada más joven de Vox con apenas 29 años. Nacida en Madrid, se licenció en Derecho y opositó al cuerpo diplomático pero abandonó sus aspiraciones para cuidar de sus dos hijos, uno de ellos con síndrome de Down. Entró en contacto con el partido a través de Santiago Abascal, al que conoció en la Fundación Denaes cuando era presidenta de la Sociedad de Debates en la Universidad Complutense. "Me encanta la política, sobre todo la internacional", afirma orgullosa admitiendo haber escrito varios textos al respecto aunque con pseudónimos: "No los busquéis porque no podréis rastrearlos", dice con ironía. Ha vivido en EEUU y Francia donde ha trabajado como profesora de español, lo que le permite hacer traducciones, sobre todo de escritos jurídicos. Casada con un militar que estuvo destinado en Irak, actualmente vive a caballo entre Madrid y Almería, provincia por la que fue elegida diputada. Repite legislatura y comienza a despuntar por sus intervenciones en debates televisivos, donde se la ve cada vez más a menudo. Algunas de sus frases más conocidas son: "Saquen sus manos de nuestros hijos" o "una víctima varón vale lo mismo que una víctima mujer".

Reyes Romero, diputada de Vox. | D.A.

Reyes Romero: diputada por Sevilla está en Vox desde el principio. De hecho, acompañó a Santiago Abascal en el famoso banco al que se subió, megáfono en mano, para dirigirse a los pocos transeúntes que pasaban por la calle hace ya seis años. Comercial en empresas de moda y publicidad, de joven fue modelo de fotografía y directora de preselección para el concurso de Miss Sevilla. Asegura haber votado a Felipe González nada más cumplir los 18 años. "Mi familia es de izquierdas", explica defendiendo los valores que le han transmitido y por los que ha acabado en Vox. "Siempre había votado al PP hasta la excarcelación de Bolinaga", asegura indignada recordando que esa decisión supuso un punto de inflexión para muchos votantes. Muy crítica con la Ley de Violencia de Género, conoce algunos de sus efectos de primera mano a través de un primo que fue denunciado falsamente por maltratar a su mujer cuando en realidad él era la víctima de maltratos. "La Policía del pueblo y sus vecinos lo sabían pero sólo la palabra de su mujer hizo que durmiera varias noches en el calabozo", relata criticando la actual Ley. Casada con un profesor y madre de cuatro hijo vive de cerca los problemas de las actuales leyes educativas. Asegura sentirse una "rebelde con causa".

Patricia Rueda, diputada de Vox. | D.A.

Patricia Rueda: Licenciada en Publicidad y diplomada en Educación infantil, nunca antes había estado en política. Decidió dejar la dirección del Museo de Moda y del Automóvil de Málaga para ser candidata al Congreso por Vox, partido al que conoció a través de su implicación en la caravana solidaria de esta provincia. "Sé lo que es ser empleada y empleadora, lo que significa que no puedas subir los salarios por la cantidad de impuestos que pagas", asegura. Su lema: "Yo no defiendo las ideas de Vox, Vox defiende las mías". Critica la contradicción de sus adversarios políticos cuando en los debates de la campaña electoral tildaron a su partido de "machista" a pesar de que ella era la única mujer que encabezaba la lista de un partido por la provincia de Málaga. "Vengo de una familia humilde, fui becada", asegura con orgullo criticando los prejuicios que existen hacia su partido.

Teresa López, diputada de Vox. | D.A.

Teresa López: es diputada por Ceuta donde Vox logró ser primera fuerza política. Es la única de las cinco que se estrena en esta legislatura. Licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla, entró en contacto con el partido como asesora. Es hija de un funcionario de prisiones amenazado por ETA que en 1992 recibió un paquete bomba. "Teníamos que mirar todos los días debajo del coche", relata nerviosa al recordar aquellos años en la prisión de Salto del Negro, en Las Palmas, donde trabajaba su padre. Después de aquello tuvieron que trasladarse a Ceuta. Colaboró con la Asociación Andalucía Víctimas del Terrorismo y es miembro de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Como curiosidad, en sus inicios profesionales trabajó en la Cadena Ser donde cubrió la crisis de Perejil.

Carla Toscano, de Vox. | D.A.

Carla Toscano: Diputada por Madrid y Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, Santiago Abascal la fichó después de leer algunos de sus escritos y comentarios en redes sociales sobre la Ley de Violencia de Género, con la que se muestra muy crítica. Conoce muy bien sus efectos al haber trabajado como voluntaria con mujeres maltratadas y con niños que han vivido el maltrato en sus casas. Llegó a escribir un proyecto sobre cómo reformar la actual Ley para que "proteja realmente a todos" ya que, asegura, "la prevención es imposible". Es madre de dos hijos y como curiosidad, de joven, fue fotógrafa.