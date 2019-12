Iceta, dispuesto a reunirse con Junqueras en la cárcel

A la espera del "gesto" de la Abogacía del Estado, el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, se muestra dispuesto a visitar en la cárcel al líder de ERC, Oriol Junqueras, con tal de facilitar el acuerdo de investidura. Es la traducción del "lo que haga falta" que expresó el pasado 14 de diciembre en el congreso del PSC.

El encuentro que antes de las elecciones parecía de todo punto imposible es ahora un escenario que el dirigente del PSC contempla sin problemas. Preguntado por el diario digital independentista Nació Digital si "tiene ganas" de reunirse con Junqueras, Iceta responde que "me gustaría, sí". Y añade: "A mí, de la política lo que más me gusta es el diálogo. En parte también la confrontación porque el diálogo implica reconocer posiciones diferentes y, a la vez, combatirlas o discutirlas. Realmente no favorece la situación de prisión. Felipe González dijo que la existencia de presos no favorecía la resolución del conflicto. Eso es una obviedad tan grande...".

Iceta niega que esté en sintonía con Junqueras, pero abunda que "entre el PSC y ERC hay una línea abierta, hablamos mucho, no siempre nos ponemos de acuerdo, pero sabemos que somos imprescindibles si esto debe salir del parón".

Cuando Junqueras retó a Iceta

A finales de octubre, Junqueras publicó una carta dirigida especialmente a Iceta en términos muy duros. "Si Miquel Iceta y sus colaboradores tienen la conciencia limpia, que vengan a la cárcel a explicarme qué hay de justo en esta sentencia, mirándome a los ojos y mirando a los ojos de nuestras familias y amigos. ¿Vendrás, Miquel? Dicen tus amigos del Supremo que tienes 13 años para decidirte", escribía Junqueras. El dirigente separatista también reprochaba a los socialistas que no hubieran actuado en consecuencia tras la moción de censura: "Precipitamos la caída del Gobierno del PP, responsable de un ignominioso operativo policial que se abatió el 1 de octubre contra ciudadanas y ciudadanos pacíficos que solo ejercían el derecho al voto. El conjunto de los demócratas catalanes ofrecimos una oportunidad al PSOE y al mismo tiempo al PSC para abrir un proceso de diálogo franco y sereno, para hablar de todo. Solo hemos recibido un creciente menosprecio. ¿Hasta cuándo?".

Respuesta negativa

A pocos días de la cita con las urnas del 10-N, Iceta replicaba que no se daban las condiciones para visitar a Junqueras y menos tras una carta en esos términos. También dijo que "les advertimos muchas veces que saltarse la ley tenía consecuencias y no nos hicieron caso".

Los resultados electorales voltearon la situación y ahora Iceta está más que dispuesto a visitar a Junqueras y asegura que "si fuera un tema personal estaría hecho". También elogia a Junqueras, de quien dice que estos días ha demostrado su liderazgo al apostar por la continuación de las negociaciones sobre la investidura a pesar de estar en prisión.

En cuanto a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Iceta asegura en la entrevista que es el Tribunal Supremo quien debe decidir si Junqueras tiene que quedar en libertad, si bien añade que "esta sentencia dice que no se respetó su inmunidad parlamentaria y, por tanto, se debe cumplir. Ahora debemos ver como se pronuncian las partes y que hace el Supremo. El TJUE no es un tribunal extranjero, es un tribunal europeo y, por tanto, es nuestro. Se pronuncia porque el propio Supremo le pregunta. Por tanto, aceptan la autoridad".