Díaz Ayuso niega que la contaminación sea una alarma sanitaria en Madrid: "Nadie ha muerto por eso"

Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que "nadie ha muerto" por contaminación en Madrid y que esta no es una alarma "real" para la salud pública. Además, recalca que "Madrid está haciendo las cosas correctamente" para buscar cada vez más "ciudades más verdes y limpias" y que ese es el "compromiso" de la administración autonómica, según ha asegurado en una entrevista en la Ser y recogida por Europa Press.

"Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo", ha recordado, "con uno de los mejores sistemas de transporte, cada vez hay más renovación de calderas y vehículos. Lo importante es que cada vez se use más el transporte público y se peatonalicen zonas turísticas", ha recalcado la jefa del Ejecutivo madrileño. "Tal y como se expone no es real", ha aseverado.

En esta línea, ha indicado que desde la Comunidad de Madrid se está trabajando en los proyectos de parking disuasorios, empezando por el nueve de Colmenar Viejo.

Coordinación "absoluta" con Martínez-Almeida

Preguntada sobre el proyecto del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Madrid 360 para mejorar la calidad del aire en la capital, la presidenta regional ha destacado que la coordinación entre el Consistorio madrileño y el Gobierno regional es "absoluta" y ha indicado seguidamente que lo que hay que hacer ahora que haya más información a los ciudadanos cuando haya episodios de contaminación o túneles cerrados.

Sin prisa para los presupuestos

La presidenta regional ha señalado que "no me quiero apresurar a hacer unos presupuestos que puedo esperar seis meses sin saber cuánto dinero voy a tener".

Ayuso ha criticado que el Gobierno de España tenga fijados aún los presupuestos de la etapa de Mariano Rajoy al frente de Moncloa y ha señalado también que su propia administración ha tenido que prorrogar los presupuestos ya que hay una situación en la que "no hay diálogo" entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el Gobierno regional.

"No nos ha reunido nunca y no nos ha llamado a Moncloa. No sabemos el dinero que se nos adeuda ni cuándo se nos va a devolver. Esto ha supuesto un parón en la parte presupuestaria, pero nada más", ha comentando asegurando que no la "parálisis política" a nivel del Estado no tiene ningún efecto más sobre Madrid.