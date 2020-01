Máxima tensión entre separatistas: Torra no coge el teléfono a ERC tras el pacto con el PSOE

Crisis en el Govern. El acuerdo entre socialistas y republicanos ha reabierto las heridas entre separatistas. En Junts per Catalunya (JxCat), el grupo de Torra y Puigdemont, consideran que el pacto para la investidura debilita al independentismo, que ERC no puede hablar en nombre del ejecutivo autonómico para montar una mesa de negociación, que la consulta prometida por el PSOE no es un referéndum de autodeterminación y que no confían en que los socialistas vayan a cumplir los compromisos adquiridos con los republicanos.

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, está despechado y se ha negado a atender las llamadas de teléfono de dirigentes republicanos como Josep Maria Jové, uno de los negociadores de ERC. Considera Torra que le han ninguneado al pactar una mesa de gobiernos con el PSOE sin contar con su opinión previa. Juzga también que ERC se ha excedido al negociar en nombre del Govern y al poner su nombre sobre la mesa para la primera reunión con Pedro Sánchez.

Ante la gravedad de la crisis, Torra ha llamado a capítulo a Pere Aragonès, el vicepresidente de su ejecutivo y número dos de Oriol Junqueras. Le ha citado a una reunión el día 2 para dirimir las diferencias entre postconvergentes y republicanos. No será la primera vez que Torra y Aragonès se emplazan en un contexto de crisis, pero sí la cita más tensa, pues si Torra tiene reproches que hacer a ERC, como su ninguneo durante las negociación, Aragonès no será menos. Desde hace días se especula en JxCat con su cese para evitar que asume la presidencia de la Generalidad tras una eventual inhabilitación de Torra.

Sea como fuere, Torra y Puigdemont no quieren que el Govern participe en una mesa con el Gobierno planteada por ERC y en la que JxCat tendría un mero papel de comparsa. También consideran que los planteamientos de socialistas y republicanos sitúan el proceso en un estadio inferior al de 2014, cuando la primera consulta separatista montada por Artur Mas.

En respuesta a los reproches de JxCat, ERC ha filtrado que trataron de ponerse en contacto con Torra para explicarle el curso de las negociaciones con los socialistas, que en todo momento han actuado con la máxima lealtad al pretender que Torra copresida con Sánchez la primera cita de la mesa de negociación.

Adelanto en Cataluña

La continuidad del gobierno de coalición en Cataluña peligra y no solo por el riesgo de se haga efectiva la condena por inhabilitación de Torra. En JxCat se está a la espera de conocer más detalles sobre la negociación con el PSOE para tomar una decisión sobre la legislatura autonómica mientras los Comités de Defensa de la República (CDR) y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) redoblan tambores contra el pacto y contra una consulta que consideran una rebaja del derecho de autodeterminación.

El escenario de un adelanto electoral en Cataluña cobra fuerza a pesar de que las encuestas continúan dando la victoria a ERC pese a sus negociaciones con el PSOE.