La investidura, en el aire: máxima presión a ERC tras las inhabilitaciones de Torra y Junqueras

Carga de profundidad de la Junta Electoral Central (JEC). La inhabilitación del presidente de la Generalidad, Quim Torra, altera sustancialmente el escenario político en las horas previas a la sesión de investidura. El grupo de Torra aprieta a ERC para que anule su acuerdo con Pedro Sánchez como respuesta a lo que consideran un ataque más a Cataluña y a la soberanía del Parlament. Máxima presión sobre los republicanos para que se echen atrás. Esa es la primera reacción del espacio posconvergente, que pondera también el adelanto de las autonómicas.

La JEC también ha resuelto que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado, lo que podría tener consecuencias sobre la decisión del Tribunal Supremo respecto a la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad del preso golpista y líder de ERC en su supuesta condición de eurodiputado.

El primer impacto de las decisiones de la JEC es la presión de los posconvergentes sobre ERC para que anule su acuerdo con el PSOE para la investidura de Sánchez. También afectarán a la política catalana. Caso de que el recurso de Torra a la sala tercera del Tribunal Supremo no frene la pérdida automática de su acta de diputado, la presidencia de la Generalidad pasará a manos de Pere Aragonès, el vicepresidente, representante del líder de ERC, Oriol Junqueras. Será un mero trámite circunstancial. Aragonès no es diputado por lo que en un plazo de dos semanas la cámara catalana debería elegir un nuevo presidente de entre sus miembros. Será difícil que Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP alcancen un acuerdo en un contexto de máxima tensión y total desconfianza entre las fuerzas vivas del separatismo.

La legislatura catalana pende de un hilo, pero el foco está ahora mismo en la investidura de Pedro Sánchez. Si ERC mantiene su abstención y con ello el apoyo al PSOE, se podrá dar por sentada la ruptura con JxCat y la convocatoria electoral en Cataluña.

Incertidumbre

La incertidumbre es la impresión dominante tanto en Barcelona como en Madrid. Los partidarios del acuerdo entre socialistas y republicanos interpretan la decisión de la JEC como un intento de abortar la investidura. La inhabilitación de Torra supone un contratiempo para ERC, puesto que da pie a que JxCat redoble sus ataques, argumente que continúa la judicialización del proceso independentista y que los republicanos están dispuestos a dar su apoyo al PSOE a cambio de promesas vagas y en medio de otra ofensiva contra el nacionalismo.

Puigdemont está en pie de guerra. Ya da por finiquitado a su sucesor. Sostiene que los dos últimos presidentes de la Generalidad "han sido cesados por España, no por el Parlament" y que la medida de la JEC "es como el 155, pero sin pasar por el Senado".

Torra ha convocado un consejo de gobierno extraordinario mientras en ERC escenifican su total apoyo al aún president. La consejera de Justicia y dirigente republicana Ester Capella dice que "la inhabilitación de Torra es un ataque flagrante contra la Generalidad y la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas".

"Defender a las instituciones"

Obvia Capella que Torra fue el número once de la lista de Puigdemont por Barcelona en las pasadas autonómicas y que fue elegido después de que ERC se negase a investir a Puigdemont y fracasaran los intentos de los presos Jordi Sànchez y Jordi Turull. La consejera de Justicia apunta que la JEC es "incompetente" y que no se trata de defender a las personas sino a las instituciones.

Pere Aragonès figuró durante unos minutos como presidente de la Generalidad en su entrada en la Wikipedia. Alguien le quiso gastar una broma. Su primera reacción fue a través del Twitter: "Estamos contigo MHP Quim Torra. Siempre, todo el apoyo para hacer frente a esta decisión aberrante de la JEC".

Torra se ha desgañitado en los últimos días diciendo que no aceptaría la decisión de la JEC si resultar ser la inhabilitación, que solo el Parlament le puede cesar y que su intención era la de hacer caso omiso. También apuntó que valoraba someterse a una cuestión de confianza en la cámara catalana. De momento ha convocado un consejo extraordinario para tratar de blindarse, pero su gobierno está partido entre posconvergentes y republicanos enfrentados por el apoyo de los segundos al PSOE.

En paralelo, ERC ha convocado una ejecutiva extraordinaria para este sábado que coincidirá con el arranque de la sesión de una investidura que vuelve a estar en el aire.

Manifestación separatista

A los pocos minutos de que trascendiera la inhabilitación de Torra, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) convocó a sus partidarios a una manifestación en la plaza de San Jaime. En el interior, Torra se reunía con su gobierno para abordar la respuesta a la JEC. El presidente catalán salió a la plaza al término del consejo extraordinario para exhibir la pancarta sobre los presos cuyo mantenimiento durante periodo electoral le ha costado la sentencia de inhabilitación.

Que el PSC apoye a Torra

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, exigió en su discurso al millar de manifestantes que el PSC apoye a Torra en el Parlament y también un gesto de Pedro Sánchez en su discurso de investidura en contra de la Junta Electoral Central. En paralelo, la portavoz socialista Adriana Lastra mostraba sus dudas sobre las competencias de la JEC en un intento por salvaguardar el pacto con ERC.

Declaración institucional

Tras el consejo extraordinario, Torra realizó una declaración en la que dijo que "comparezco para denunciar la puesta en marcha de un nuevo golpe de Estado contra las instituciones catalanas", ha dicho.

El presidente inhabilitado ha asegurado también que "la JEC se atribuye unas atribuciones que no le corresponden. Es la segunda vez que se intenta destituir a un presidente de la Generalidad desde un despacho de Madrid y en esta ocasión sin pasar por el Senado. Solo el Parlament puede decidir quien es el presidente de la Generalidad".

Pleno extraordinario

Tras descalificar a la JEC y subrayar que hay seis votos particulares, Torra ha anunciado la celebración este mismo sábado de un pleno extraordinario en el Parlamento catalán: "He pedido al presidente del Parlament la realización de un pleno extraordinario para este sábado", un pleno que Roger Torrent ha convocado ya para las 17 horas.

"Recurriré por todas las vías y llegaremos hasta el final para defender las instituciones de Cataluña, tanto en España como en Europa. Soy diputado y presidente de la Generalidad", ha dicho. En cuanto a la inhabilitación de Junqueras, Torra ha manifestado que "la JEC ha decidido también inhabilitar a Junqueras. Es un ataque gravísimo, Junqueras debería estar libre y ejerciendo de eurodiputado".

Después de la declaración de Torra y en un ambiente de máxima excitación independentista se ha retirado la bandera de España del balcón del Palacio de la Generalidad, aunque unos minutos después se ha vuelto a reponer en su lugar.