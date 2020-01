Abascal, contra Sánchez: “Esta investidura es una emboscada a la Constitución”

"Quim Torra debe ser detenido". De esta forma comenzaba su discurso el presidente de Vox, Santiago Abascal, en la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez que concluirá, previsiblemente, con su elección como presidente del Gobierno el próximo 7 de enero. Una investidura que Abascal ha definido como "clandestina", una "traición navideña" y una "emboscada a la Constitución".

El líder de Vox no ha escatimado en calificativos a la hora de definir a Sánchez, al que se ha referido como una "persona sin escrúpulos", un "villano de cómic", un "fraude", un "estafador", un "tirano de banderas" o un "indigno".

Durante su intervención desde la tribuna de oradores del Congreso, Abascal ha puesto en evidencia las contradicciones del candidato del PSOE por prometer que no pactaría con Podemos o no haría ministros a ninguno de sus miembros porque "no dormiría tranquilo" y después pactar con Pablo Iglesias; por prometer la ilegalización de referéndums y anunciar después una consulta en Cataluña. "La palabra dada se cumple", le ha reprochado con dureza.

Mientras Abascal pronunciaba su discurso, Sánchez ha evitado en todo momento el contacto visual con Abascal y, de forma deliberada, no ha mirado en ningún momento a la tribuna de oradores desde la que intervenía el presidente de Vox. Una actitud que también mantuvo en los debates de investidura de la anterior legislatura.

Los "verdaderos capos del Gobierno"

Abascal se ha dirigido también a sus socios de Gobierno y de investidura, a los que se ha referido como los "verdaderos capos" del futuro Ejecutivo. "Saben que Sánchez les va a traicionar y por eso le piden que cumpla a toda prisa los acuerdos infames a los que han llegado", ha asegurado el líder de Vox.

A Podemos lo ha definido como un "Leviatán comunista" que necesita de la subvención permanente, un partido "boliviariano", ha dicho recordando también el último incidente que ha tenido lugar en Bolivia y su posible relación con el partido de Iglesias.

También ha tenido duras palabras para el PNV, a los que ha acusado de ser unos "caciques que sólo buscan buscar tajada de la debilidad de España", y para ERC, a los que ha recordado que "lo que llaman judicialización es cumplir la ley". "Digan que lo que quieren es impunidad para saltarse la ley", les ha reclamado.

"España encontrará siempre el dique de contención de Vox", ha advertido Abascal a Sánchez ante sus alianzas separatistas, que "piden igualdad en el reparto del botín golpista", ha dicho criticando duramente que "a Bildu le ha bastado con el acercamiento de un asesino en serie".

Por último, ha apelado a los socialistas que ven con preocupación lo que está ocurriendo, para que eviten en el último momento la investidura, y también al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, para que reconsidere su posición y modifique su voto favorable a Sánchez. "Ninguna migaja, ni mendrugo o festín que le ofrezcan justifica una traición a España porque España también existe", ha rematado el líder de Vox.