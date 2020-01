Rufián se crece y humilla a Sánchez por los compromisos arrancados al PSOE

Era el discurso más esperado de la tarde. Después de que la Ejecutiva de ERC se reuniera este sábado de urgencia para ratificar las 13 abstenciones a fin de hacer presidente a Pedro Sánchez, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para sorpresa de sus nuevos socios, ha vuelto a recuperar el tono bronco contra el PSOE a pesar de que el próximo martes le entregarán sus votos. Rufián le ha recordado que ya advirtieron en julio de que el precio de sus apoyos serían más caros después de conocer la sentencia del Supremo por el 1-0 y ha optado entonces por la humillación sacando pecho por haber conseguido "sentar al PSOE en una mesa del diálogo" sin vetos, con reconocimiento mutuo, un calendario y una "consulta al pueblo de Cataluña".

Con la lista de concesiones a los de Oriol Junqueras en la mano, Rufián ha amenazado a Sánchez con reventar la investidura si no se cumple con lo prometido al separatismo: "Si no hay mesa, no hay legislatura. ERC ya lo ha hecho y volverá a hacerlo", ha advertido a Sánchez a quien también ha recordado que " un presidente de izquierdas nunca ha llegado a la Moncloa sin Cataluña, y menos insultando a Cataluña". En una larga intervención de reproches, Rufián también ha querido recordar el viraje del discurso del líder socialista respecto a la situación en Cataluña. Pasar "de la crisis de convivencia", a reconocer "un conflicto político". "¿Qué ha provocado tanto bandazo?", se ha preguntado Rufián quien seguidamente respondía: "el miedo a esta gente", señalando a la bancada de PP, Cs y Vox.

Tras recibir el compromiso en el turno de réplica del líder socialista con esa mesa de diálogo, Rufián ha querido destacar que, pese a que no acaban de confiar en el PSOE, "la música que llega desde hace unos días suena bien, es diferente. Creo que forma parte de un contexto de cierta debilidad y del éxito del republicanismo en Cataluña", ha dicho Rufián volviéndose a atribuir el cambio de discurso entre los socialistas. El separatista no ha olvidado en su intervención los habituales ataques a la derecha. En un mensaje contra el PP y Vox, a quienes ha responsabilizado de estar detrás de la inhabilitación del Quim Torra como presidente catalán por parte de la Junta Electoral Central. "Eso es un golpe de estado de libro, todo el mundo sabe quién está detrás, ha sido su última bala", ha dicho Rufián que incluso se ha permitido el lujo de hablar de un episodio de "primero de golpismo".

El portavoz de ERC ha amenazado con seguir "defendiendo los derechos de Torra" y del líder de su partido, " y tenemos mucho aguante. Su historia es como la del gato y los ratones". Rufián ha cargado especialmente contra Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo por afirmar que existe un pacto secreto entre el PSOE y ERC: " El acuerdo está en la web de ERC. Calma, está claro que ir a colegios de pago no te hace más educado", les ha dicho en tono de burla.