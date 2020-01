Abascal denuncia que el Gobierno de Sánchez es "ilegítimo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, comenzaba su discurso condenando el último asesinato de una mujer a manos de su pareja, provocando el aplauso de los dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias y Alberto Garzón por su gesto, además de la socialista, Adriana Lastra, que lo hacía de forma más tímida.

Después, Abascal reivindicaba la necesidad de derogar la actual Ley de Violencia de género para sustituirla por una de violencia "intrafamiliar" que "proteja a todas las víctimas" e insistía en su propuesta de pedir prisión perpetua para asesinos y criminales sexuales, denunciando el escaso eco mediático que han tenido las últimas agresiones protagonizadas por extranjeros.

El eje central de su intervención ha girado en torno a la defensa de la unidad de España: "Quiere copresidir un Gobierno ilegítimo porque de la mentira y el fraude a los españoles solo puede nacer la ilegitimidad", ha proclamado Abascal en tono muy duro contra Sánchez.

"Normalmente se ganan las elecciones y se gobiernan las instituciones pero Sánchez ha llegado primero al Gobierno y ha utilizado las instituciones para ganar las elecciones", ha dicho el líder de Vox poniendo en evidencia el uso que ha hecho el presidente en funciones de los organismos públicos para acusarle a continuación de ponerlos a su servicio.

De los socios de Sánchez, el presidente de Vox ha denunciado que "el Gobierno está arrodillado ante diputados que no merecían haber sido acreditados" y de "tener el beneplácito de ETA". "Eso supondrá la culminación de los pactos y las conversaciones iniciadas entre el PSOE y ETA y que sólo pueden terminar en el blanqueamiento, la impunidad y el referéndum", ha denunciado.

Abascal ha concluido su discurso citando a Manuel Azaña: "Os tolero que no os importe la República pero no que no os importe España" decía para acusar a Sánchez de que "no le importe España, sólo el nuevo régimen y el poder socialista". "Usted es más de Largo Caballero y de Negrín", aseguraba mostrando la obra de Caballero "Mis recuerdos". Por último, decía, "en estos momentos de zozobra me uno al sentimiento de muchos españoles: Viva el Rey y Viva España".