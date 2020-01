ERC carga contra el Supremo pero protege el diálogo con el PSOE: “Lo pactado, pactado está”

Los de Oriol Junqueras no quieren poner en peligro el diálogo con el PSOE y desvinculan la decisión judicial de la Sala Segunda del Tribunal Supremo negando la inmunidad del líder de ERC como eurodiputado de la negociación con el futuro gobierno de coalición. Aunque el tono se esperaba más bronco, el vicepresidente de la Generalidad y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha optado por un hábil equilibrismo para, por un lado, cargar contra el fallo del Supremo y por el otro, apartar sus próximas acciones judiciales del acercamiento con Pedro Sánchez. Eso sí, desde ERC advierten sobre "la tentación de caer en el inmovilismo". Si la otra parte no reacciona, los separatistas no dudarán en romper cualquier pacto de legislatura.

En una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona, Aragonès ha tildado la resolución del TS de "brexit judicial", porque "la justicia española capturada por la derecha conservadora y euroescéptica ha desobedecido" el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del pasado 19 de diciembre reconociendo la inmunidad de Junqueras desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas del mes de mayo. Una decisión, que según Aragonès, "sitúa al Estado fuera de la legislación de la Unión Europea".

Aragonès ha anunciado que, a partir de este momento, la defensa de Junqueras pondrá en marcha un importante "itinerario judicial" para conseguir que el próximo lunes Oriol Junqueras pueda estar en Estrasburgo para tomar parte de la sesión plenaria del Parlamento Europeo y que comenzará con un "recurso de súplica" que presentarán en las próximas horas ante el Supremo. Lo que sí descarta ERC es la vía deslizada en las últimas horas por la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, de abrir las cárceles para liberar a Junqueras.

"No transitaremos caminos inciertos porque no jugaremos con algo tan importante como la libertad de una persona", ha dicho Aragonès desautorizando a Budó y zanjando esta posibilidad. En este sentido, sí ha hecho el dirigente separatistas un llamamiento al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, para que "proteja la inmunidad de Oriol Junqueras, uno de sus diputados".

Respecto a las negociaciones con el PSOE, Aragonès ha dejado claro en varias ocasiones que ahora es más importante que nunca activar "la vía política", para resolver la cuestión catalana y que por eso, van a seguir adelante con las conversaciones con el nuevo gobierno de coalición a fin de definir el formato de la mesa de negociación que se deberá poner en marcha en 15 días después de la toma de posesión del Ejecutivo de Sánchez.

"Hemos decidido tirar adelante con la mesa con el Estado" porque, destacaba el dirigente de ERC, "lo escrito, escrito está, lo pactado, pactado está" dejando claro que el PSOE les ha dado vía libre para plantear cualquier asunto en esa mesa en la que los separatistas aprovecharán para tratar sobre la autodeterminación y la amnistía de los presos. El propio Aragonès revelaba este miércoles que una de sus primeras peticiones serán "una ley de amnistía" y la petición de que "el Estado se retire de todas las causas abiertas contra el independentismo".