El independentismo, indignado por la decisión del TS sobre Junqueras: "Otro golpe de Estado"

Tras la decisión de lo Contencioso del Supremo considerando "firme" la inhabilitación de Oriol Junqueras en virtud de la sentencia por el golpe del 1-O, las reacciones en el seno del independentismo no se han hecho esperar. En su propio partido, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha denunciado en las redes sociales que "el Supremo continúa vulnerando los derechos" del líder de su partido: "La patria por encima de la democracia", escribe en Twitter, donde denuncia que el TS siga optando por "la vía más restrictiva" con el líder de ERC "vulnerando sus derechos como eurodiputado".

También el presidente catalán, Quim Torra, ha cargado contra la decisión del Supremo en las redes: "Un tribunal español que no acata la justicia europea. La preocupación crece en toda Europa por la degradación democrática del Estado", dice Torra en su cuenta de Twitter mientras él mismo también está a la espera de que se pronuncie el TS respecto a su inhabilitación. Torra insiste en que Junqueras, como eurodiputado, tiene que estar presente en el pleno de la Eurocámara del próximo lunes. Minutos después, la Sala Segunda del Tribunal Supremo concluía que Junqueras no será excarcelado para viajar a Estrasburgo porque no tiene inmunidad como eurodiputado.

Un tribunal espanyol que no acata la justícia europea. La preocupació creix arreu d'Europa per la degradació democràtica de l'Estat espanyol. Espanya ha de respectar el TJUE i @Junqueras ha de ser dilluns a Estrasburg amb la resta d'eurodiputats. https://t.co/nUvyHuR7lp — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 9, 2020

"Otro golpe de Estado, de ridículo en ridículo hasta el colapso final: Oriol Junqueras es eurodiputado y acabará ejerciendo, y quién puede quedar inhabilitado es un Estado que permite una desobediencia tan flagrante de los tribunales europeos", ha escrito, por último, el fugado, Carles Puigdemont, en su cuenta de Twitter, después de conocer que tanto él como el también fugado, Toni Comín, cobrarán casi 70.000 euros en concepto de sueldo atrasado correspondiente al salario que no recibieron desde que, según la sentencia del TJUE, no han podido ejercer sus cargos de eurodiputados.

ERC ha convocado una comparecencia a las 17:30 horas en la sede de su partido. Será el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, quien valore la doble decisión del Supremo. De momento, el dirigente de ERC ya ha expresado su indignación por el hecho de que Junqueras no vaya a ser excarcelado para acudir al Parlamento Europeo. "Vergüenza de justicia española, es un escándalo, no se puede ignorar lo que sentenció el TJUE. Lucharemos hasta el final", ha escrito en las redes sociales.