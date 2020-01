Jorge Buxadé: "Si Bolivia llama a declarar a Iglesias es porque tiene un conocimiento directo de los hechos"

Jorge Buxadé es eurodiputado de Vox y ejerció de portavoz del Comité Electoral de la formación durante la campaña electoral del 10-N. Abogado del Estado, en los últimos meses ha adquirido cada vez más peso dentro de la organización del partido, más allá de su labor en el Parlamento europeo. Con un discurso muy duro contra el "consenso progre", destaca por su empeño en dar la batalla cultural a la izquierda. La entrevista se desarrolla horas después de que la Fiscalía de Bolivia llame a declarar a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o José Luis Rodríguez Zapatero por el incidente en la embajada de México en La Paz y mientras el Tribunal Supremo da a conocer que mantiene la inhabilitación como diputado de Quim Torra. Un fallo ante el Buxadé que se muestra "satisfecho" y por el que pide al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que actúe para que deje su cargo al frente de la Generalidad.

PREGUNTA: ¿Qué han podido averiguar en su viaje a Bolivia sobre el incidente en la embajada de México?

RESPUESTA: El 27 de diciembre aparece en esa delegación la encargada de negocios española, funcionaria de la embajada y, por lo tanto no fue motu propio, sino que fue instruida por alguien del ministerio, y unos encapuchados que parece ser miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son descubiertos por el propio público. En la embajada de México hay auténticos delincuentes perseguidos por el Gobierno boliviano acusados de sedición, terrorismo y narcotráfico y, fuera, permanente apostados ciudadanos bolivianos preocupados por si huyen como ha hecho Evo Morales, que está en Argentina. Hubo una operación muy rara y el escándalo político es que el Gobierno no ha dado ni una sola explicación, seguimos sin saber qué es lo que ha ocurrido.

PREGUNTA: ¿Qué información "sensible" les trasladó el Gobierno?

R: El objetivo inicial del viaje era manifestar nuestro apoyo al nuevo Gobierno de Bolivia y al proceso democrático que sigue al Gobierno de Evo Morales que era una combinación entre neocomunismo, indigenismo y, sobre todo, narcotráfico. A partir de ahí, en las reuniones con el ministro de Defensa y del Gobierno nos ponen de manifiesto que causas abiertas y que iban a pedir las declaraciones de testigo de algunos miembros destacados de Podemos y algún otro español. Se le informa a Hermann (Tertstch) y Víctor González, nuestros dos diputados que van a Bolivia, y luego se confirma a las 48 horas que la Fiscalía de Bolivia solicita la colaboración de España para investigar y que puedan ir a declarar.

P: ¿Por qué se cita a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón?

R: Es evidente que si se les llama a declarar como testigos es porque tienen un conocimiento directo de los hechos. Un testigo es alguien que tiene un conocimiento directo o indirecto de los hechos, personal y, por tanto, es evidente que hay relaciones entre esos sujetos que están siendo perseguidos judicialmente en Bolivia con Iglesias, Garzón, Zapatero, etc.

P: ¿Pero cuál es su relación con el incidente?

R: Esto no ha quedado del todo aclarado. En Bolivia se habla de varias posibilidades: que querían conversar con estos señores, que les pudieran ayudar a salir de la delegación diplomática de México...no hay pruebas porque, como se impidió, no se puede saber realmente. Pero es muy grave que el Gobierno no haya dado ni una sola explicación.Los españoles tenemos todo el derecho a saber qué está sucediendo ¿Es que los miembros de las embajadas toman decisiones unilaterales? Es evidente que no. Si las toman, algo tendrá que hacer el Ministerio para ordenar toda la acción exterior del Estado y si no ha sido unilateral, alguien del ministerio tendrá que dar explicaciones de por qué se han dado esas instrucciones y por qué fueron encapuchados.

Jorge Buxadé, de Vox. | David Alonso Rincón.

P: ¿Pueden negarse a declarar?

R: La lógica, dentro de una adecuada relación con países iberoamericanos, es que el Gobierno español colabore con la Fiscalía de Bolivia. Es verdad que ahora tenemos un problema y es que hay un Gobierno de coalición entre socialistas, comunistas y separatistas pero lo normal es que se colabore. Si no, Vox va a estar encima de este asunto. Si no declaran es que quizá no les interesa que todos los españoles sepamos aquello que tienen que declarar. Nosotros ya hemos presentado varias preguntas en el Congreso para que el Gobierno responda y la próxima semana en el Parlamento europeo vamos a exigir una respuesta al señor Borrell.

P: ¿Cree que el viaje a Bolivia tiene algo que ver con la petición de Iglesias para que apliquen el suplicatorio al eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch?

R: Parece absolutamente lógico que haya una relación. Cualquiera podría pensarlo. Es indiscutible que Hermann Tertsch es uno de los eurodiputados de Vox que acude a Bolivia, que tiene una información directa de las autoridades bolivianas y supongo que a Iglesias no le ha gustado mucho. El señor Iglesias no pude pedir el suplicatorio, lo piden los jueces.Es una muestra más del riesgo que nos hemos encontrado los españoles con este Gobierno, de la falta de respeto a la libertad individual y a las decisiones individuales de los españoles que caracterizan al comunismo. No hay que hacer grandes explicaciones sobre la maldad del comunismo, la maldad intrínseca del comunismo. Si no que se lo pregunten a todos los europeos que han vivido 50 años en ese telón de acero privados, absolutamente, de todas las libertades, no sólo políticas, civiles, familiares, religiosas...

Hay una persecución política contra Hermann Tertsch

P: ¿Qué opina de lo que dijo Tertsch sobre las Fuerzas Armadas y su posible intervención para impedir un golpe de Estado?

R: Se ha publicado que Hermann Tertsch es el primer perseguido político. Pues, efectivamente, quizá porque esto es una pura persecución política por afirmar que hay un artículo en la Constitución que tiene una misión. Nosotros consideramos, obviamente, que se está produciendo un golpe de Estado permanente. Es un ataque al orden constitucional indiscutible. Añado que el artículo 8 de la Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen la misión de impedir un golpe de Estado o la desintegración territorial de España, por supuesto.

P: ¿Qué opina de las sentencias europeas sobre Junqueras o Puigdemont?

Jorge Buxadé, durante la entrevista. | David Alonso Rincón.

R: La sentencia sobre el caso Junqueras es una sentencia muy rara. Tan rara como que la propia sentencia dice que cambia un criterio. Es decir, el Tribunal de Justicia de la UE ha mantenido un criterio, que es el criterio que sostuvimos en Vox, incluso la Abogacía del Estado y la Fiscalía, en esa vista. Sin embargo, el Tribunal cambia el criterio y dice que uno tiene inmunidad por el mero hecho de ser declarado electo a pesar de no haber adquirido la condición de eurodiputado. Y nos hemos encontrado con una tergiversación brutal del contenido de esa sentencia. El separatismo, con la connivencia del PSOE, ha interpretado que el Tribunal ha dicho que, por el mero hecho de salir elegido, eres diputado y en España, todos sabemos, que por el mero hecho de ser elegido no eres diputado. Hay una serie de requisitos y uno de ellos es acatar la Constitución y ni Junqueras, ni Puigdemont ni Comín, han acatado la Constitución. La sentencia es un ataque a la soberanía española pero lo ha resuelto el Tribunal Supremo con una claridad jurídica extraordinaria.

P: ¿Veremos a Puigdemont y Comín sentados en el Parlamento europeo?

R: Tengo un gran enfado personal y político con el presidente del Parlamento europeo, Sassoli, que por otra parte forma parte del grupo socialista y eso no lo podemos olvidar. Lo que hizo el 19 de diciembre, el mismo día que se publica esa sentencia, es una declaración solmene en el Parlamento europeo, en el que además no nos deja hablar a ninguno de los diputados con manifiesto desprecio a nuestra libertad política, y dice que "a la vista de esta sentencia yo voy a tomar decisiones" y que el 13 de enero va a permitir que tomen posesión de su escaño. Espero que no lo hagan. Espero que Sassoli actúe correctamente ¿Qué va a suceder? Me temo que Sassoli va a seguir en el conflicto institucional con España y va a permitir que tomen posesión de su escaño.

P: ¿Tienen algo que ver estas decisiones con el proceso que se vive en España?

R: No es difícil llegar a esa conclusión y le voy a dar un dato: Comín y Puigdemont ya pidieron hacer esto y el Parlamento europeo les dijo que no. Entonces era Tajani el presidente del Parlamento europeo. Es decir, que las personas importan y las convicciones ideológicas que hay detrás importan y los pactos dentro de los grupos parlamentarios importan y Sassoli, en cierta manera, no sé si consciente o no, pero sí indirectamente está formando parte de todo este entramado. Está cometiendo errores de bulto.

Al Parlamento europeo le importa un bledo la situación de España

P: ¿Podrían acabar indemnizándoles?

R: Hemos enviado comunicación a los servicios jurídicos y a la dirección financiera del Parlamento europeo advirtiendo de que, si lo hacen, vamos a estudiar seriamente algún tipo de acción penal por malversación de caudales públicos. Estos tipos han sido diputados del Parlamento autonómico. El 7 de enero renuncian porque no puedes ser diputado en el Parlamento europeo y en un Parlamento nacional y ahora ¿van a cobrar dos sueldos? Esto es una barbaridad y pone de manifiesto que en el Parlamento europeo no se están estudiando bien el asunto, que están tirando hacia delante, que les importa un bledo las competencias de España y la situación de España y que van a intentar avanzar en situaciones de hecho. Los demás callan pero nosotros no, nos vamos dejar la piel en ello. Allí hay muchos poderosos y Vox solo tiene tres parlamentarios pero vamos a ganar.

P: ¿Se puede confiar en que las instituciones europeas hagan de parapeto ante las medidas del nuevo Gobierno?

R: Los españoles nos tenemos que defender a nosotros mismos. España es un gran Estado que ya tiene instituciones y mecanismos jurídicos suficientes para que nadie nos tenga que venir a rescatar de ningún sitio. Hay cuestiones en las que esos oligarcas europeos, que existen, que son reales, puede que frenen determinadas pretensiones, sobre todo en lo económico que, al final, es lo único que parece importarles. Pero todo lo relativo a la política, confío muy poco. Cada Estado tiene que resolver sus propios problemas y la UE tiene las funciones que tiene y las competencias que tiene. No podemos pretender que nos hagan ellos el trabajo. Es olvidar que la pertenencia a la nación es importante. Los alemanes votan en bloque cuando hay cuestiones que afectan a su país. Y los polacos también.

P: ¿Qué hay entonces positivo para quedarse en la UE?

R: No me vas a ver en el euroescepticismo. Hay muchas cosas positivas pero en la Europa originaria. Nosotros lo que queremos es volver a los orígenes. Hay una cosa que se olvida constantemente, sobre todo por la izquierda y que, el grupo popular, como está en el consenso progre, no planta batalla y se ha callado y es que todos los padres fundadores de la UE son cristianos católicos convencidos. Ellos no querían esta Europa de consenso progre, de aceptar todos los principios del globalismo, de una interpretación radical del cambio climático, de la ideología de género. Lo que querían era una cooperación libre de Estados para evitar otra vez conflictos políticos como los que arrastraron a Europa a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y han traicionado la idea europea.

Jorge Buxadé, posando para LD. | D.A.

P: ¿Cuál es?

R: La de Estados que cooperan voluntaria y libremente. Cuando hay una iniciativa europea y los Estados dicen: esto me gusta, avanzo y digo que sí. Y cuando no me gusta tiro para atrás. Pero no viene nadie en Bruselas a imponerme sus decisiones. Esa Europa nosotros no la queremos. Hay muchas Europas posibles y son los Estados los que deben decidir esa Europa. Por ejemplo, la libre circulación de mercancías, de personas, de servicios, de capitales, el mercado interior, por supuesto que es positivo.

La UE está asumiendo competencias que no debería

P: ¿Qué reforma plantean?

R: Planteamos una reforma del Tratado para dar dos o tres pasos hacia atrás. Han ido cambiándose para que haya más competencias en la UE y que la UE tome sus decisiones por mayoría. Nosotros lo que decimos es: reorganicemos las competencias porque hay muchas cosas que está asumiendo la UE y que no debería y, segundo, que las decisiones se tomen, prioritariamente, por unanimidad, que es lo que se hizo al principio. Cuando uno toma decisiones por unanimidad, como todos estamos de acuerdo, avanzamos con fortaleza. Cuando al final es la mayoría, todos aquellos que han votado en contra avanzan a desgana.

P: Eso plantea muchas dificultades para aprobar medidas

R: La UE en los últimos 15 años es un fracaso tras fracaso. No se supo responder a la crisis de los refugiados de Siria, a la crisis migratoria, financiera, económica. No se ha sabido responder a la crisis del Brexit. Al final hay tres o cuatro países que imponen su mayorías, como Alemania o Francia, que imponen su criterio al resto y desconocen que hay una Europa mediterránea que tiene problemas muy graves y muy específicos con la inmigración ilegal, masiva, desordenada, descontrolada y que hay otra Europa, la del Este, que no quiere aceptar el consenso progre.

Vienen de 50 años de comunismo y lo que no quieren es acabar ahora en una especie de socialdemocracia radical que es la que nos venden desde Bruselas. O eso se resuelve a través de una reforma adecuada de los Tratados o vamos a seguir caminando crisis a crisis. Tenemos que seguir luchando porque si no, al final, es otra batalla que no damos y dejamos las instituciones de Bruselas en favor de los oligarcas. Tenemos que seguir luchando porque las batallas se pierden porque no se dan.