Vox se abre a negociar con el PSOE el reparto del CGPJ

Una vez constituido el Gobierno de Pedro Sánchez se pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de renovar diferentes instituciones que llevan meses en situación de interinidad, después de que haya concluido su mandato. Es el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de RTVE.

El actual sistema otorga el poder de decisión a los partidos políticos que se encargan de proponer la mayor parte de sus miembros para su posterior aprobación en el Congreso. En la práctica, el control de estos organismos lo ejercen los grupos con mayor representación.

PP, Vox y Cs llevan en sus programas electorales la propuesta de reformar el actual sistema para que los miembros del CGPJ sean elegidos por los propios jueces y no por los partidos. Una postura que defendió también UPyD y que le llevó a no participar en el reparto la última vez que se procedió a su renovación.

En esta línea se sitúan ahora los de Pablo Casado después de la polémica surgida tras su pacto con el PSOE para nombrar presidente del CGPJ a Manuel Marchena, propuesta que se truncó y por la que el líder del PP decidió no volver a participar en este reparto.

Vox, dispuesto a negociar

Sin embargo, Vox abre la puerta a negociar con el PSOE, en caso de que los socialistas estuvieran dispuestos a sentarse a hablar con ellos. El partido no renuncia a proponer a sus propios candidatos "mientras se mantenga el actual sistema", tanto para el CGPJ como para el resto de instituciones pendientes de renovación.

Así lo ha asegurado el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, tras la Junta de Portavoces del Congreso: "Tendremos que negociar con el sistema que existe. Es un sistema que no nos gusta e impulsaremos una reforma del sistema pero mientras el sistema está en vigor tendremos que participar en él y naturalmente que negociaremos", ha dicho.

Fuentes del partido explican que, al igual que ocurre con su propuesta para eliminar las autonomías o las subvenciones a partidos políticos, seguirán defendiendo la necesidad de cambiar el sistema pero sin renunciar a participar del mismo. "No podemos jugar en inferioridad de condiciones al resto de grupos", aseguran.

Desde la formación lo comparan con las reglas que imperan en el fútbol: "Puede no gustarte que existan los fueras de juego pero cuando estás en un partido tienes que aceptar las reglas del juego", aseguran.

El PSOE no llama y se queja del "bloqueo"

Desde el Partido Socialista, su portavoz, Rafael Simancas, se ha quejado de que "la derecha" se dedique a "bloquear" la renovación de las instituciones y les acusa de "boicotear y sabotear la Constitución". "No hay mejor servicio a la Constitución que contribuir a la renovación de los órganos que fundamentan la Constitución", ha dicho muy molesto.

Sin embargo, PP y Vox confirman no haber recibido todavía la llamada de los socialistas para sentarse a negociar. De hecho, Espinosa de los Monteros se ha quejado de que el PSOE "no haya asumido todavía" que son la tercera fuerza política. "El PSOE no nos ha llamado para eso ni para nada, no ha entendido todavía que somos el tercer grupo de esta Cámara", se ha quejado.