El día que Podemos echó en falta el pin parental

No han sido pocos los padres que se llevaron las manos a la cabeza cuando escucharon el pasado viernes en el Consejo de Ministros a la titular de educación Isabel Celaá decir que "los hijos no pertenecen a los padres", para justificar su negativa a la propuesta del pin parental (sistema que permitiría a los padres vetar determinadas asignaturas no curriculares impartidas en los colegios de sus hijos).

La flamante vicepresidenta de igualdad del gobierno de Sánchez, Irene Montero, aprovechó su primera comparecencia tras el Consejo de Ministros para proclamar con solemnidad que:

Aplicando su propia retórica quizá podría haber dicho que "los hijos e hijas de padres o madres comunistas tienen el mismo derecho que cualquier otro niño de ser educados en los conceptos del ahorro y el respeto a la propiedad privada", pero, lástima, parece que no estaba en su guion.

Y tiene un por qué. No es descabellado pensar que hace no tanto tiempo, los miembros de Podemos hubieran querido hacer uso del famoso pin parental para vetar contenidos relacionados con el ahorro, el trabajo y la inversión en los planes educativos en Castilla y León.

Fue noticia en agosto de 2018, cuando una diputada de Podemos en esta comunidad autónoma, Lorena González Guerrero, puso el grito en el cielo al descubrir que una de las asignaturas extra curriculares que se impartían en los colegios públicos autonómicos era de finanzas personales para niños.

Entonces, González Guerrero publicó un vídeo en redes sociales, en el que desgranaba los aspectos que consideraba más escandalosos de cuantos recogía el libro Mi primer libro de finanzas personales, en el que se basaba el desarrollo de la mencionada asignatura.

"En la primera página del libro nos encontramos un recuadrito que dice: PRIMEROS TRABAJOS… y dice que en países como EEUU y Alemania, niños como tú tienen su primeros trabajos y que durante su tiempo libre lavan los coches de los vecinos, cuidan perros… a cambio de dinero que muchos deciden ahorrar. Y más adelante vemos qué significa ahorrar, que es guardar dinero para más adelante para cosas que puedas necesitar, como por ejemplo estudiar en buenos colegios o buenas universidades", denuncia González Guerrero.

Esto es "escalofriante" para Podemos. Pero Lorena González Guerrero seguía con su concienzudo análisis del libro y le parecía fatal que el libro dijera que "si el ahorro no lo invertimos ese dinero poco a poco se lo comerá el monstruo de la inflacción (sic). Y nos habla después de ese monstruo de la inflacción (sic)".

La postura de Podemos queda clara al final de la explicación de Guerra:

"Hay muchísimas asociaciones y muchísimos colectivos que llevan muchísimo tiempo que están intentando llevar charlas a los colegios. Charlas sobre medio ambiente, sobre educación sexual, sobre violencia de género, sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y eso no. A eso no le abrimos las puertas. Eso sí, a la banca y a la empresa privada le ponemos alfombra roja. Esto es lo que sus hijas y sus hijos tienen en cada uno de los centros públicos de Castilla y León. Que se vayan poniendo las pilas y pensando en ponerse a currar, y no en ponerse a jugar, a aprender, a socializarse, a convertirse en buenas personas, a asumir valores, no no no. Eso ya no".