Enrique Ossorio: "En Madrid nunca se ha dado una charla sobre zoofilia"

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha sido entrevistado en Es la Mañana de Federico en mitad de la polémica sobre el mal llamado pin parental, que quiere poner en marcha Murcia y que ha generado un durísimo rechazo de la izquierda.

Ossorio ha explicado que "en Madrid no existe adoctrinamiento en las aulas" y que las charlas fuera del currículum escolar no generan conflictos: "No ha habido ni una sola queja oficial por escrito" y que sólo se han registrado "una protesta y dos quejas informales en Twitter".

Pin parental

Por esta razón Ossorio ha explicado que lo pertinente en Madrid es "reforzar lo que se ha hecho hasta ahora, que es que los padres en el Consejo Escolar aprueban todas las actividades" que se van a dar durante el año.

El consejero ha explicado que "cuando se inicia la legislatura Vox pidió que hubiese pin parental, en el documento inicial era muy duro, pero les explicamos que en Madrid no se da", ha dicho, insistiendo en que "no hay quejas ni denuncias" y asegurando que "nunca se ha dado una charla sobre zoofilia como dice Rocío Monasterio".

Ossorio ha reconocido que "en Madrid ha habido unas leyes LGTBI polémicas y cuyo texto es muy malo, pero cuya pretensión es buena" pues es "que los chicos no sean marginados" en los centros escolares. Además, ha explicado que "el desarrollo normativo" de esta legislación "es muy razonable".

Contra la Ley Celaá

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid también ha comentado aspectos de la Ley educativa que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ossorio ha señalado que "la estrategia de la izquierda es incidir en la educación" y cree que "no lo van a intentar a través de estas charlas, sino a través de la ley educativa".

Esta ley que está preparando la ministra de Educación, Isabel Celaá, "va a intentar ir contra la concertada" y "va a intentar que la educación sea mediocre", ha destacado el consejero de la CAM que piensa que a los políticos de izquierda "no les interesa que las personas tengan espíritu crítico".

"Nuestra idea es que, a cada alumno, hay que darle la educación que necesita según sus necesidades" ha destacado Enrique Ossorio sobre los intentos del gobierno de suprimir los colegios de educación especial. "En el acuerdo del gobierno social comunista hablan continuamente de la segregación por capacidades", ha dicho.

Enrique Ossorio cree que esta ley la van a sacar adelante a corto plazo porque "parece que van con mucha prisa porque no quieren pasar por el Consejo Escolar ni el Consejo de Estado" ya que "incide en el Concordato con la Santa Sede". El consejero de Educación y Juventud de la CAM ha advertido que "nos van a tener enfrente".