Vox registra una Proposición de Ley en el Congreso para reformar la ley de partidos e ilegalizar a los separatistas

Vox da un paso más en su ofensiva contra los separatistas. La formación ha registrado una Proposición de Ley en el Parlamento para reformar la Ley de partidos y que sean ilegalizados aquellos que busquen "destruir España, su unidad y su soberanía".

"En los últimos años estamos asistiendo a una progresiva degradación de la figura de los partidos políticos y sus funciones", ha denunciado el presidente de Vox, Santiago Abascal, en una rueda de prensa desde el Congreso donde ha señalado a Bildu, ERC, JXCAT, el PNV o el BNG como objetivos de su propuesta por proponer la independencia de Cataluña o el País Vasco, y apoyar actos violentos.

En su opinión, "los grupos que proponen claramente la independencia" o "han participado en el golpe del 1-O" deben ser ilegalizados. Además, ha recordado que se trata de una de sus promesas electorales incluida en su programa de 100 medidas para España.

La reforma contempla el establecimiento de unos límites que deberán cumplir todos los partidos para ser reconocidos como legales. Entre ellos, que en sus estatutos se recoja el respeto y acatamiento de la Constitución, que no atenten contra las libertades y los derechos fundamentales, que no justifiquen la violencia o no apoyen acciones o grupos terroristas.

Cualquier reforma sobre la Carta Magna deberá plantearse, además, según los cauces recogidos en el propio texto. En este sentido, ha precisado que Vox sigue pidiendo cambiar la Constitución para, por ejemplo, eliminar el Estado de las Autonomías pero "siempre por los cauces legales".

La propuesta debe ser estudiada por la Mesa del Congreso, con mayoría de izquierdas, para su posterior tramitación en el Congreso donde Vox necesitaría la mayoría absoluta para poder sacarla adelante. Es decir, deberá buscar el apoyo necesario de otros partidos para su aprobación definitiva.

Algo que, de momento, no han hecho según ha confirmado Abascal al ser preguntado por si han mantenido algún contacto con el resto de formaciones para poder sacar adelante esta iniciativa. De ser admitida a trámite, forzaría, en cualquier caso, a PP y Cs a retratarse votando a favor o en contra de la iniciativa.

Según ha explicado Abascal, la iniciativa contempla, además, que los partidos ilegalizados "devuelvan los fondos públicos recibidos y con los que han atacado a los españoles". "Igual que las personas no tenemos libertad absoluta para saltarnos la ley, los partidos deben dejar de tenerla, como la han tenido hasta ahora", ha dicho tajante el líder de Vox.