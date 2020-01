Ábalos se atrinchera en el cargo: "No me echa nadie" y Sánchez lo respalda

"Yo vine para quedarme y no me echa nadie", ha asegurado este sábado el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en relación a las críticas vertidas por su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Dalcy Rodríguez, en Barajas en la noche del domingo al lunes pasado.

Ábalos ha asegurado que la controversia "molesta" pero "no le impacta" porque, según ha asegurado, viene "de muy lejos", no como otros que están "de paso".

"Yo estoy en esto desde el año 76, no estoy en una aventura", ha asegurado el ministro de Transportes, que considera que si no fuese secretario de Organización del PSOE, su encuentro "no tendría tanto interés". "Lo que tratan de atacar son unas siglas de 140 años de honradez", ha expresado.

No necesita ánimo

Tras agradecer el "ánimo" que, según ha dicho, le trasladan los miembros del partido, ha matizado: "Sinceramente, tampoco es que me haga mucha falta. Tengo clara cuál es mi labor".

"Cuando ocurre una cosa de estas, ¿sabéis en qué pienso? En el presidente del Gobierno. Cuando a uno le molesta esta tontería, imaginaos el presidente del Gobierno, con una presión tremenda que lleva años aguantando", ha proseguido.

Respaldo del presidente

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su respaldo al ministro ante la polémica y ha explicado que la reunión se produjo "para evitar una crisis diplomática" En concreto, Sánchez ha mostrado todo su "respaldo y aprecio" a Ábalos tanto a nivel político como personal.

"Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla", ha recalcado Sánchez, durante su visita a las zonas más afectadas por el paso de la borrasca 'Gloria' en la Comunidad Valenciana, Peñíscola y Benicarló.

Una situación cada día más compleja

Sin embargo, pese a su tono de suficiencia lo cierto es que el ministro atraviesa una situación políticamente muy delicada: las nuevas versiones sobre lo sucedido en Barajas aparecen cada menos de 24 horas y en la que él mismo ha ofrecido este sábado en La Razón -en la que el ministro implica a su compañero de gabinete Grande´Marlaska- hay evidentes contradicciones.

Además, también parece cada momento más evidente que la venezolana Delcy Rodríguez sí pisó suelo español, tal y como asegura Voz Pópuli y, en cualquier caso, su paso por Madrid habría infringido las normas europeas.