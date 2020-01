Bronca en el 'Parlament': Ciudadanos estalla y llama a Torra "¡delincuente, delincuente"!

Bronca en el Parlament. La intervención de Quim Torra en defensa de su condición de diputado ha dado paso a un duro discurso de la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, que ha llamado "delincuente" al dirigente separatista. El calificativo no ha sido del agrado del presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, quien ha llamado al orden a la diputada hasta en dos ocasiones. En ese punto, los diputados de Ciudadanos se han puesto en pie para corear "¡delincuente, delincuente!" en alusión a Torra. Roldán ha justificado el calificativo porque Torra ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia, un delito tipificado en el Código Penal.

El abrupto pleno ha comenzado con las palabras de Torrent en las que notificaba que Torra no podría votar. El presidente autonómico ha pedido la palabra para lanzar un alegato en su favor en el que ha recordado la votación del pleno del 4 de enero en la que se le ratificó como diputado. También ha reprochado a ERC que justificara el acatamiento con las expresiones de "desobediencia simbólica y estéril".

También ha declarado que "lo que pone en riesgo el presupuesto y las instituciones es la retirada de mi condición de diputado". Al término, sólo los diputados y consejeros de su grupo se han levantado para aplaudirle mientras que los miembros de ERC permanecían en sus asientos sin aplaudir y visiblemente molestos con el discurso.

Torrent ha dado paso a un receso de cinco minutos para que los grupos pudieran preparar la réplica a Torra. La reanudación no ha durado ni tres minutos. El término "delincuente" dirigido a Torra ha dado paso a una nueva suspensión.

Se reanuda la sesión

Reanudada la sesión, Roldán ha pedido respeto a Torrent. "Me parece una auténtica vergüenza lo que ha ocurrido hoy aquí" ha insistido la diputada de la oposición, que ha pedido a Torra que abandone la presidencia de la Generalidad "si es que le queda decencia".

El PSC pide elecciones

Acto seguido ha intervenido el jefe de filas del PSC, Miquel Iceta, que ha asegurado que para su partido Torra sigue siendo presidente de la Generalidad, pero no diputado. También ha asegurado que ERC y JxCat no están en disposición de seguir gobernando. "La legislatura está agotada, la división entre ustedes ya no les permite continuar".

Podem, contra Ciudadanos

Jéssica Albiach, de En Comú Podem, ha atacado a los diputados de Ciudadanos, a los que les ha dicho que "dan vergüenza". Además, ha defendido que Torra siga siendo presidente.

Carles Riera, de la CUP, ha aludido a los "derechos democráticos" de Torra y ha exigido que se le active la función del voto electrónico en la cámara. "Esta es la situación a la que nos ha llevado el pragmatismo, recular día sí y día también y llegar al extremo de que el presidente no pueda votar en el pleno del Parlament", ha abundado Riera. Además, ha instado a plantar cara, enfrentarse contra el Estado y a activar la asamblea de electos.

PP: Navajazos por el poder

Por parte del PP ha intervenido Alejandro Fernández, que ha subrayado la "lucha a navajazo limpio entre ERC y JxCat por el poder y nada más que el poder". "Intentaron destruir a España y no lo lograron, pero son tan cainitas que algo tenían que destruir. Han engañado durante siete años a la sociedad catalana y todo era por la poltrona", ha destacado el dirigente conservador.

Sergi Sabrià, de ERC, ha afirmado que "esta es una causa general contra el independentismo" y que "siempre estaremos a su lado, presidente Torra". "Todos sabemos que estamos ante una arbitrariedad -la retirada del acta a Torra- pero estamos ante la disyuntiva entre una desobediencia simbólica o blindar el Parlament", añadió el dirigente republicano, quien también le dijo a Torra que "nosotros no somos el rival, somos su aliado".

Albert Batet, de Junts per Catalunya (JxCat), aseguró que Torra sigue siendo diputado y que "defender los derechos de los ciudadanos hoy es defender el acta de Torra". Batet recordó los intentos fracasados de investir al prófugo Puigdemont y a los presos Jordi Sànchez y Jordi Turull. Además, ha pedido a Torrent que suspenda el pleno para seguir negociando en la Mesa y en la Junta de Portavoces.