Torra anuncia que convocará elecciones tras reunirse con Sánchez y aprobar los presupuestos

Final de legislatura catalana por fases. Quim Torra la da por finiquitada, pero se esperará a la aprobación de los presupuestos autonómicos en el parlamento para anunciar la fecha de las elecciones. El presidente de la Generalidad ha cargado con dureza contra ERC. Reprocha a los republicanos falta de lealtad y haberle dejado desnudo al aceptar la decisión de la Junta Electoral sobre la retirada del acta de diputado. Así no se puede seguir, ha venido a decir, pero todavía no convoca elecciones.

"Esta legislatura ya no tiene más recorrido político, llega a su final por el deterioro de la confianza mutua que se necesita en los momentos decisivos. El lunes se permitió que un órgano administrativo me dejara sin escaño cuando el día 4 de enero se decidió que nos plantaríamos. La presidencia del Parlament decidió dejar a la intemperie a la presidencia de la Generalidad. No es la primera vez que ocurre en esta legislatura", ha manifestado Torra al comienzo de su comparecencia institucional.

"Se ha desprotegido la presidencia"

Según Torra, "se ha desprotegido la presidencia al despojarla de su condición de diputado" ante lo que considera un "nuevo intento de golpe de Estado", la decisión del Tribunal Supremo de avalar su inhabilitación como diputado. También ha reprochado a ERC que no haya defendido la soberanía del Parlament. No obstante, se esperará a que se tramiten y aprueben los presupuestos autonómicos y a su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para el 6 de febrero, para decidir la fecha de las elecciones.

"Hay que poner el país por encima de cualquier interés partidista o personal. Hasta el último día de la legislatura el Govern tiene que actuar y hay que aprobar los presupuestos", ha declarado, para acto seguido subrayar que quiere "explorar la voluntad del Gobierno para poner fin a la represión y respetar los principios democráticos". "Quiero comunicaros que una vez aprobados los presupuestos anunciaré la fecha de las elecciones. Es con este criterio que decidiré cuándo se celebrarán las elecciones", ha concluido.

Así pues, se ha consumado la ruptura entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, cuyos dirigentes se muestran indignados porque desconocían el contenido de la declaración de Torra. En principio está prevista una reunión del gobierno regional a las tres de la tarde. Después, Pere Aragonès, vicepresidente y mano derecha de Oriol Junqueras, presentará los números autonómicos en la cámara. La tramitación puede durar semanas. La agonía de la legislatura puede ser larga y se prevé tensa: el calendario de tramitación de los presupuestos fija su aprobación definitiva para el 18 de marzo.