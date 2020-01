Torra amenaza a Sánchez con reventar el diálogo con ERC si el jueves no se negocia la independencia

En un nuevo golpe de autoridad y a modo de desprecio hacia ERC, el presidente catalán, Quim Torra, ha decidido apropiarse este jueves de la mesa de negociación pactada entre PSOE y ERC y dice ahora que su puesta en marcha dependerá de lo que decidan todos los partidos separatistas en base a las conclusiones de su encuentro, el próximo jueves 6 de febrero, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De esta forma, Torra deja en el aire esa mesa de diálogo que condiciona a la respuesta que obtenga del presidente del Gobierno a los planteamientos que llevará el próximo jueves a ese encuentro previsto en Barcelona. Y las exigencias, recordaba Torra en una entrevista en Cataluña Radio, siguen siendo las mismas: la independencia y los presos. "Necesito saber en qué condiciones negociaremos lo que sea necesario negociar, que es el ejercicio al derecho de autodeterminación y la amnistía. Es el encargo que tenemos. No es una cuestión del presidente", ha dicho.

El día después de dar por "agotada la legislatura" pese a no haber concretado la fecha de las próximas elecciones catalanas, el dirigente separatista ha admitido que su condición de presidente "está a la intemperie desde el lunes" porque ya no es diputado. Pese a ello, mantendrá su reunión con Sánchez porque necesita conocer cuál es la oferta que el presidente del Gobierno hará al independentismo para garantizarse un interlocutor durante el resto de legislatura. "La mesa de negociación está condicionada a lo que los partidos independentistas me digan qué hacer sobre lo que me transmita el presidente Sánchez".

Aunque ha admitido no tener mucha esperanza en ese encuentro, el dirigente separatista amenaza con llegar hasta el final con su exigencia de negociar con el Gobierno un referéndum de autodeterminación porque, de momento, "a mí no me ha dicho que no". Sin querer desvelar aún más detalles sobre el lugar escogido para celebrar esta segunda parte de Pedralbes, Torra ha dicho que estará expectante para comprobar "cuál es la voluntad de Pedro Sánchez" que posteriormente discutirá con el resto de dirigentes independentistas mientras ERC sigue guardando silencio para evitar una nueva contienda con Torra.

Ningún veto de Sánchez

En un comunicado posterior, el presidente catalán, Quim Torra, ha insistido en que en todas las conversaciones que han mantenido hasta ahora, " siempre le ha trasladado su voluntad de abordar las cuestiones de fondo del conflicto político entre Cataluña y España". Torra destaca en este punto que el pasado 15 de enero, tras reunir a todos los partidos separatistas y las entidades, " se acordó por unanimidad trasladar a Sánchez el ejercicio de la autodeterminación, el fin de la represión y la amnistía".

Y que, por lo tanto, serán éstos tres puntos, los que el próximo jueves pondrá sobre la mesa en el encuentro que mantenga con el presidente del Gobierno. Torra finaliza este comunicado mostrando su confianza en que "el presidente Sánchez no cerrará la puerta al diálogo ni tampoco excluirá ningún contenido", pese a que su intención pase por negociar la independencia.